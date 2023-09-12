Кроме зерновой сделки, международным организациям ничего не удалось, – Зеленский

Президент Украины заявил, что объединить государства на полях ООН пока сложно. По словам главы государства, международные организации не смогли продвинуть почти ни одну из своих инициатив из-за сопротивления России.

Уже почти два месяца, как зерновое соглашение прекратило свое существование. Президент Зеленский во время общения со студентами ведущих университетов Нидерландов заявил, что черноморская инициатива – это едва ли не единственное достижение ООН, и объяснил, почему так получилось.

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Дальше зернового коридора ничего не вышло

По словам главы государства, ООН не хватает настойчивости. Когда организация работала мощно – удалось запустить зерновую сделку, когда она ослабила интенсивность – Россия "выпрыгнула" из договоренностей. И потом никакие инициативы воплотить ей не удалось. В частности, по ядерной безопасности. Ни ООН, ни МАГАТЭ не удалось давить на Россию. Ибо давление заключается в единстве, которого не хватало этим организациям, заметил президент.

Сила давления в единстве

Зеленский подчеркнул, что ООН могла бы стать идеальной площадкой для объединения мира. Впрочем, мир не готов к единству по всем вопросам. Речь идет, в частности, о вопросе трибунала для российского руководства и усилении давления на Кремль.

Украинский лидер добавил, что отдельные страны очень часто меняют ценности на экономические отношения: ради личных интересов помогают России обходить санкции, усиливают с ней торговые отношения или делают популистские заявления в пользу Кремля, заигрывая с собственным обществом. Один такой неправильный голос в толпе уже разрушает все единство.

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