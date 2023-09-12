Кроме зерновой сделки, международным организациям ничего не удалось, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины заявил, что объединить государства на полях ООН пока сложно. По словам главы государства, международные организации не смогли продвинуть почти ни одну из своих инициатив из-за сопротивления России.
Уже почти два месяца, как зерновое соглашение прекратило свое существование. Президент Зеленский во время общения со студентами ведущих университетов Нидерландов заявил, что черноморская инициатива – это едва ли не единственное достижение ООН, и объяснил, почему так получилось.
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Дальше зернового коридора ничего не вышло
По словам главы государства, ООН не хватает настойчивости. Когда организация работала мощно – удалось запустить зерновую сделку, когда она ослабила интенсивность – Россия "выпрыгнула" из договоренностей. И потом никакие инициативы воплотить ей не удалось. В частности, по ядерной безопасности. Ни ООН, ни МАГАТЭ не удалось давить на Россию. Ибо давление заключается в единстве, которого не хватало этим организациям, заметил президент.
Сила давления в единстве
Зеленский подчеркнул, что ООН могла бы стать идеальной площадкой для объединения мира. Впрочем, мир не готов к единству по всем вопросам. Речь идет, в частности, о вопросе трибунала для российского руководства и усилении давления на Кремль.
Украинский лидер добавил, что отдельные страны очень часто меняют ценности на экономические отношения: ради личных интересов помогают России обходить санкции, усиливают с ней торговые отношения или делают популистские заявления в пользу Кремля, заигрывая с собственным обществом. Один такой неправильный голос в толпе уже разрушает все единство.
ООН "торговалась" с Россией ради зернового соглашения: что известно о скандале
- Немецкие журналисты опубликовали письмо генсека ООН Антониу Гутерреша к главе российского МИД Сергею Лаврову. В нем говорилось о возможности отмены санкций в обмен на возобновление зерновой инициативы.
- России гарантировали снятие санкций ЕС против Российского аграрного банка, страхование российских кораблей от атак в Черном море, разморожение активов российских компаний по производству удобрений, восстановление доступа российских судов к портам ЕС.
- В Офисе Президента отреагировали на статью, заявив, что руководство ООН выполняет роль лоббистов военных преступников.
- В самой ООН отметили, что авторы публикации неправильно трактовали слова генсека. Якобы, там речь не идет ни о снятии санкций, ни о помощи в их обходе.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал саму идею отмены санкций в обмен на зерновое соглашение. Он назвал ее нелогичной, ведь Россия, получив желаемое, завтра выдвинет уже новые требования. Она снова будет совершать атаки на порты, ведь будет знать, что ее шантаж работает. Кроме того, дипломат отметил, что аннулирование санкций означает помочь окружению Путина получить больше денег.