Риски есть, – Братчук объяснил особенности работы зернового коридора

Зерновой коридор, организованный Украиной после выхода России, продолжает работать. Риски есть, но Киев работает над тем, чтобы их минимизировать.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что оккупанты пытаются повлиять на работу зернового коридора.

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Россияне активно используют тактическую авиацию в акватории Черного моря. Они неоднократно сбрасывали взрывные устройства и запускали дроны-камикадзе по южным районам Одесской области. Также были похожие случаи и в сторону зернового коридора.

Риски есть, но работаем

Как подчеркнул Братчук, до прямого столкновения пока не доходило. Российская авиация не залетает за ту границу, где ее могут сбить.

Прямых столкновений не было. Надеемся, что и не дойдет. Россияне понимают, что есть та граница, за которую не стоит залетать. Ведь тогда мы сможем сбивать самолеты. Поэтому они действуют подло. Вылетают из-под угла и начинают делать некрасивые дела. В общем риски есть, но коридор работает,

– рассказал Братчук.

Украина усиленно работает над безопасностью зернового коридора. Судовладельцы и страховые компании понимают ситуацию и готовы участвовать в этой инициативе. А динамика в октябре положительная.

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Зерновой коридор: коротко