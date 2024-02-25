Российское кровавое зерно эшелонами заливает Европу, – Садовый призвал к полному эмбарго

Зерновой кризис между Украиной и Польшей набирает обороты. Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал, как это можно решить.

По его словам, решение зернового кризиса на польско-украинской границе очевидно. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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Какой взгляд мэра Львова на решение зернового кризиса

Сегодня, 25 февраля, Андрей Садовый опубликовал пост, где поделился видением того, как можно решить зерновой кризис на польско-украинской границе. Он отметил, что решение на самом деле простое, "стоит только спросить: а сколько агропродукции экспортирует россия в ЕС?".

Мэр Львова отметил, что страна-агрессор заполонила более 10% европейского рынка.

"Именно российское зерно, щедро субсидированное дешевой нефтью, которую им и так некуда девать, обвалило европейский рынок", – отметил Андрей Садовый.

По его словам, россияне не только дестабилизировали экономическую ситуацию, но и умело используют ее для политических провокаций.

Садовый отметил, что "миллионы наличных на информационную войну, поддержка пророссийских партий, подрыв экономики, а в результате – гремучая смесь, которая способна уничтожить европейскую демократию изнутри".

Пока поляки с украинцами ссорятся на границе, российское кровавое зерно, в том числе украденное с украинского Юга, эшелонами заливает Европу. Правда, часть его идет морем, а заблокировать порты действительно сложнее чем остановить украинские фуры,

– добавил мэр Львова.

Поэтому, как отметил Андрей Садовый, решение должно быть только одно – полное эмбарго на российское зерно и вообще всю агропродукцию страны-агрессора в ЕС.

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