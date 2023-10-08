Дуда объяснил, в каком состоянии сейчас отношения Польши и Украины
Источник:Polsat News and Interia
Недавно между Украиной и Польшей, которые с начала полномасштабной войны были союзницами, разразился "зерновой спор". Сейчас конфликт исчерпан.
Между Украиной и Польшей продолжаются переговоры по импорту зерна. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что пока дипломатического конфликта нет.
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Дуда разочарован
Лидер Польши рассказал, что при необходимости общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Дуда выразил разочарование тем, что в нашей стране не сосредотачивается на том, что транзит зерна через Польшу происходит постоянно.
Нет никакого дипломатического конфликта,
– подчеркнул Анджей Дуда.
По его словам, до сих пор действуют контракты на поставку Украины автомобилей "Росомаха", систем "Краб", "Пирун" и карабинов "Грот".
Украина – Польша: как конфликт из-за импорта украинского зерна повлиял на отношения двух стран
- Польша и несколько стран ЕС, несмотря на рекомендации, не захотели снимать запрет на импорт украинского зерна. Поэтому Украина подала иск во Всемирную торговую организацию. В Польше остро отреагировали на это.
- Президент страны Анджей Дуда назвал наше государство тонущим По его словам, Украина хваталась за спасателя и тянула его ко дну.
- Зеленский подчеркнул, что в результате запрета импорта отдельной агропродукции в страны ЕС Украина потеряла сотни миллионов долларов. В то же время лидер подчеркнул, что отношения с Польшей дороже за эти деньги.
- Президент призвал не превращать "зерновой спор" в политический концерт. По его словам, Украина планирует решить этот вопрос в юридическом ключе.