Дуда объяснил, в каком состоянии сейчас отношения Польши и Украины

Недавно между Украиной и Польшей, которые с начала полномасштабной войны были союзницами, разразился "зерновой спор". Сейчас конфликт исчерпан.

Между Украиной и Польшей продолжаются переговоры по импорту зерна. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что пока дипломатического конфликта нет.

Смотрите также Иск к ВТО "на паузе", саммит в Гранаде: Минэкономики заявило о важных переговорах с ЕС

Дуда разочарован

Лидер Польши рассказал, что при необходимости общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Дуда выразил разочарование тем, что в нашей стране не сосредотачивается на том, что транзит зерна через Польшу происходит постоянно.

Нет никакого дипломатического конфликта,

– подчеркнул Анджей Дуда.

По его словам, до сих пор действуют контракты на поставку Украины автомобилей "Росомаха", систем "Краб", "Пирун" и карабинов "Грот".

Украина – Польша: как конфликт из-за импорта украинского зерна повлиял на отношения двух стран