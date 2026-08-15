Жадан после включения "Хартии" в программу Ермака сравнил его с Медведчуком

Стало известно, что 2-й корпус НГУ "Хартия" присоединился к адвокатской программе, инициированной Андреем Ермаком. Писатель Сергей Жадан, служащий в этом корпусе, отреагировал.

Сергей Жадан заявил, что не хочет, чтобы его интересы представлял Андрей Ермак. Об этом он написал в посте в фейсбуке.

Что Жадан думает о Ермаке?

Писатель и военнослужащий сравнил бывшего главу Офиса президента с кумом Путина и предателем Украины Виктором Медведчуком.

Лично я не вижу разницы между адвокатом Ермаком и адвокатом Медведчуком,

– отметил он.

В то же время Жадан отметил, что считает неправильным "отрекаться от своих". По его мнению, корпус должен открыто прокоммуницировать эту ситуацию.

Хартия – это опыт и работа тысяч бойцов и командиров, которые нельзя обесценивать и глупо отрицать,

– подчеркнул писатель.

Справка: Виктор Медведчук работал адвокатом еще в советское время. Наибольшую известность его адвокатская деятельность приобрела благодаря делу поэта-диссидента Василия Стуса.



В 1980 году Медведчука назначили защитником Стуса на политическом процессе. Поэт не хотел, чтобы именно он его защищал. Во время суда Медведчук не добился оправдания и, исходя из материалов дела, фактически соглашался с тем, что Стуса можно наказать, прося лишь учесть смягчающие обстоятельства.



В итоге поэта приговорили к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки. В 1985 году он умер в советском лагере.

По состоянию на 15:18 командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский прокомментировал критику своей встречи с Ермаком. Он заявил, что тот многое сделал для корпуса.

В свое время, в 2023 году, Андрей Ермак был одним из тех, кто открыл нам путь к созданию подразделения и помогал в его обеспечении. Он помог убедить Президента в том, что из добровольческого формирования может вырасти эффективное подразделение, в которое стоит инвестировать. Я всегда упоминал об этом публично. И для меня признаком порядочности и человечности является память о помощи и поддержке,

– написал командир.

В то же время он добавил, что программа "Адвокат+" является добровольной и члены "Хартии" сами будут решать, пользоваться ли ее поддержкой или нет.

Напомним, что 14 августа в "Хартии" сообщили, что весь корпус присоединился к программе "Адвокат+". Ее инициировал комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины, который возглавляет Ермак.

К слову, Высший антикоррупционный суд 10 августа частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака и расширил территорию, на которой ему разрешено передвигаться.

Ранее Ермак мог находиться без разрешения только в Киеве и Киевской области. Теперь ему разрешено передвигаться также в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Защита обосновала свою просьбу участием Ермака в проекте по оказанию правовой помощи военным. В то же время суд не отменил обязанность носить электронный браслет.