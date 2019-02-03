17:19
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      "Жалкое зрелище": в РПЦ отреагировали на интронизацию Епифания

      115 Читати новину українською
      РПЦ отметилась едким комментарием относительно восхождения на престол митрополита Епифания
      РПЦ отметилась едким комментарием относительно восхождения на престол митрополита Епифания / Православная жизнь

      Россияне с присущим им цинизмом отреагировали на интронизацию главы Православной церкви Украины митрополита Епифания. Так, представители РПЦ назвали действо, во время которого священнослужитель взошел на престол, "жалким зрелищем".

      24 канал сообщал, что 3 февраля в Соборе Святой Софии в Киеве состоялась интронизация Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Восхождение священнослужителя на престол увенчало все процедуры, которые утверждают автокефалию Украины.

      Читайте также: Как РПЦ мешает переходу приходов в Православную церковь Украины: заявление Епифания

      Пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла, Александр Волков, назвал ПЦУ "клонированной овечкой Долли". Он также заявил, что Константинополь из-за своего решения предоставить автокефалию украинской церкви оказался в изоляции, передает ТАСС.

      Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в абсолютном одиночестве со своей клонированной овечкой Долли. После торжеств, которые прошли в Москве по случаю 10 годовщины интронизации патриарха Кирилла, это одиночество воспринимается полностью однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол,
      – цинично прокомментировал судьбоносное для украинской церкви событие Волков.

      Отметим, что митрополит Епифаний недавно объяснил, почему во время богослужений в Православной церкви Украины вспоминают патриарха Кирилла. Это происходит сугубо для соблюдения канонического порядка. По словам Эпифания, за главу РПЦ не молятся, а просто выполняют предписания православной церкви и те, что содержатся в Томосе.

      Что такое интронизация?Это – торжественное богослужение, во время которого совершается возведение на престол новоизбранного предстоятеля церкви. Интронизацию осуществляют во время божественной литургии, во время которой новоизбранного главу церкви одевают в одежду предстоятеля.

      Как Епифаний стал предстоятелем ПЦУ и что еще о нем известно?Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.

      В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.

      Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП.

      Родился Епифаний в Одесской области в семье рабочих. Его детство и школьные годы прошли на Буковине. Учился в Киевской Духовной Семинарии, Киевской Духовной Академии, Афинском Национальном Университете (на философском факультете). В монашество постригся в 2007 году в Михайловском Златоверхом монастыре, тогда и получил имя Епифаний.

      Епифаний является членом Национального Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также ректором Киевской православной богословской академии. Почти в совершенстве знает греческий язык, что может позволить ему проводить прямые переговоры с Вселенским патриархатом.

      Что известно о главе Православной церкви Украины митрополите Епифании: видео

       

      Теги: Новости политики Новости России Религия РПЦ Епифаний Патриарх Кирилл Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сегодня , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 34
      Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
      сегодня , 16:45 Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
      Ігор Саджениця 1427
      Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      сегодня , 16:01 Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      Блог Медіа 168
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      сегодня , 14:00 Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      Крістіна Бердинських 868
      Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      сегодня , 12:01 Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      Артем Овдієнко 1111
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Стало известно, какую зарплату получил Луценко после отдыха на Сейшелах
       9 февраля 2018 , 19:23
      Конфликт в Секторе Газа: палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем
       14 ноября 2018 , 03:46
      Качественное профтехобразование там – где государство понимает важность производства, – Садовый
       31 января , 11:38
      НАПК провалила проверку электронной деклараций, требуется перезапуск – Садовый
       31 января , 18:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук