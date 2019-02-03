"Жалкое зрелище": в РПЦ отреагировали на интронизацию Епифания

Россияне с присущим им цинизмом отреагировали на интронизацию главы Православной церкви Украины митрополита Епифания. Так, представители РПЦ назвали действо, во время которого священнослужитель взошел на престол, "жалким зрелищем".

24 канал сообщал, что 3 февраля в Соборе Святой Софии в Киеве состоялась интронизация Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Восхождение священнослужителя на престол увенчало все процедуры, которые утверждают автокефалию Украины.

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Пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла, Александр Волков, назвал ПЦУ "клонированной овечкой Долли". Он также заявил, что Константинополь из-за своего решения предоставить автокефалию украинской церкви оказался в изоляции, передает ТАСС.

Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в абсолютном одиночестве со своей клонированной овечкой Долли. После торжеств, которые прошли в Москве по случаю 10 годовщины интронизации патриарха Кирилла, это одиночество воспринимается полностью однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол,

– цинично прокомментировал судьбоносное для украинской церкви событие Волков.

Отметим, что митрополит Епифаний недавно объяснил, почему во время богослужений в Православной церкви Украины вспоминают патриарха Кирилла. Это происходит сугубо для соблюдения канонического порядка. По словам Эпифания, за главу РПЦ не молятся, а просто выполняют предписания православной церкви и те, что содержатся в Томосе.

Что такое интронизация?Это – торжественное богослужение, во время которого совершается возведение на престол новоизбранного предстоятеля церкви. Интронизацию осуществляют во время божественной литургии, во время которой новоизбранного главу церкви одевают в одежду предстоятеля.

Как Епифаний стал предстоятелем ПЦУ и что еще о нем известно?Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.



В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП.



Родился Епифаний в Одесской области в семье рабочих. Его детство и школьные годы прошли на Буковине. Учился в Киевской Духовной Семинарии, Киевской Духовной Академии, Афинском Национальном Университете (на философском факультете). В монашество постригся в 2007 году в Михайловском Златоверхом монастыре, тогда и получил имя Епифаний.



Епифаний является членом Национального Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также ректором Киевской православной богословской академии. Почти в совершенстве знает греческий язык, что может позволить ему проводить прямые переговоры с Вселенским патриархатом.

Что известно о главе Православной церкви Украины митрополите Епифании: видео