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      "Жалюгідне видовище": в РПЦ відреагували на інтронізацію Епіфанія

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      РПЦ відзначилась їдким коментарем щодо сходження на престол митрополита Епіфанія
      РПЦ відзначилась їдким коментарем щодо сходження на престол митрополита Епіфанія / Православная жизнь

      Росіяни із притаманним їм цинізмом відреагували на інтронізацію очільника Православної церкви України митрополита Епіфанія. Так, представники РПЦ назвали дійство, під час якого священнослужитель зійшов на престол, "жалюгідним видовищем".

      24 канал повідомляв, що 3 лютого у Соборі Святої Софії у Києві відбулася інтронізація Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Сходження священнослужителя на престол увінчало усі процедури, які утверджують автокефалію України.

      Читайте також: Як РПЦ заважає переходу парафій до Православної церкви України: заява Епіфанія

      Прес-секретар глави РПЦ Кирила, Олександр Волков, назвав ПЦУ "клонованою овечкою Доллі". Він також заявив, що Константинополь через своє рішення надати автокефалію українській церкві опинився в ізоляції, передає ТАСС.

      Жалюгідне видовище. Константинопольський патріархат залишився в абсолютній самотності зі своєю клонованою овечкою Доллі. Після урочистостей, які відбулися у Москві з нагоди 10 річниці інтронізації патріарха Кирила, ця самотність сприймається повністю однозначно: нікому у світовому православ’ї не потрібен розкол,
      – цинічно прокоментував доленосну для української церкви подію Волков.

      Зазначимо, що митрополит Епіфаній нещодавно пояснив, чому під час богослужінь у Православній церкві України згадують патріарха Кирила. Це відбувається суто для дотримання канонічного порядку. За словами Епіфанія, за очільника РПЦ не моляться, а просто виконують приписи православної церкви і ті, що містяться у Томосі.

      Що таке інтронізація? Це – урочисте богослужіння, під час якого відбувається зведення на престол новообраного предстоятеля церкви. Інтронізацію здійснюють під час божественної літургії, під час якої новообраного очільника церкви одягають в одяг предстоятеля.

      Як Епіфаній став предстоятелем ПЦУ та що ще про нього відомо?Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.

      У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.

      Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП.

      Народився Епіфаній на Одещині в сім’ї робітників. Його дитинство та шкільні роки пройшли на Буковині. Навчався у Київській Духовній Семінарії, Київській Духовній Академії, Афінському Національному Університеті (на філософському факультеті). У чернецтво постригся у 2007 році у Михайлівському Золотоверхому монастирі, тоді й отримав ім’я Епіфаній.

      Епіфаній є членом Національної Спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, а також ректором Київської православної богословської академії. Майже досконало знає грецьку мову, що може дозволити йому проводити прямі перемовини із Вселенським патріархатом.

      Що відомо про главу Православної церкви України митрополита Епіфанія: відео

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Релігія Епіфаній РПЦ Православна церква України Патріарх Кирил
      Джерело: 24 Канал
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