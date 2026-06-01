Ударит ли вскоре жара до +35 в Украине: синоптик ответила, распространится ли тепло из Европы

Сильной жары на территории Украины как минимум в течение первой декады июня не прогнозируют, поскольку температурный фон будет оставаться близким к климатической норме без резкого повышения показателей.

Такую информацию в эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Смотрите также Принесет ли непогода град и грозы со шквалами в Украину: что прогнозируют синоптики

Будет ли сильная жара в Украине?

Наталья Птуха напомнила, что в отдельные годы в июне фиксировали жаркие значения, например, абсолютные максимумы для этого месяца достигали и до 38 градусов тепла, а в некоторых южных и восточных регионах были даже выше.

Но как в этом году будет? Пока что для первой декады ярких предпосылок для таких температур нет. А то, как уже дальше будут развиваться синоптические процессы, мы будем уточнять с приближением тех дат,

– сказала она.

По ее словам, жары до 35 градусов тепла как минимум в первой декаде июня ждать не стоит. Более того, пока не стоит сравнивать температурные значения в Украине с показателями, которые сейчас фиксируют по территории Европы.

"Это очень важно, поэтому мы призываем медиа быть ответственными, и если появился прогноз для Европы, то это не значит, что такие условия будут на всем континенте", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра в интервью.

Синоптик отметила, что погода может существенно отличаться даже в разных регионах страны. Так, летом 2025 года юг Украины страдал от жары и дефицита осадков, тогда как на западе и севере было влажно и прохладно.

Таким образом, по словам специалиста, не стоит делать обобщения относительно всей страны на основе ситуации в отдельном регионе и каждую синоптическую ситуацию необходимо рассматривать отдельно из-за возможных различий по областям.

Напомним, что недавно новая волна аномальной жары накрыла Европу. Например, в южной части Франции и в Италии дети теряли сознание прямо во время уроков из-за слишком высокой температуры воздуха в этих странах.