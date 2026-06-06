Ударит ли аномальная жара в Украине: синоптик раскрыла, какой будет температура вскоре

В ближайшие дни в Украине сохранится неустойчивый характер погоды, однако температурный фон постепенно будет повышаться, поэтому приближается летнее тепло. Несмотря на это, аномально жарких значений ждать не стоит.

Об этом сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

Смотрите также Атмосферный фронт принесет дожди в часть областей: где ухудшится погода в Украине

Каких температур ждать?

Наталья Птуха сообщила о дальнейшем повышении температуры воздуха в Украине благодаря поступлению воздушных масс с запада и юго-запада, что будет способствовать установлению летних температурных показателей в большинстве регионов.

То есть еще и не критическая жара, и уже не холодно. Такая классическая летняя температура,

– рассказала она.

Впрочем, по ее словам, в субботу, 6 июня, в западных областях, а в воскресенье, 7 июня, на Правобережье дневная температура будет несколько ниже из-за большего количества осадков. Там столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов тепла.

Что будет с погодой в дальнейшем?

Представительница Укргидрометцентра добавила, что в дальнейшем температурный фон существенно не будет меняться. Температура воздуха в ночные часы составит от 10 до 17 градусов тепла, а днем будет колебаться от 20 до 27 градусов тепла.

Таким образом жаркой погоды в ближайшее время по территории Украины не ожидается. По ее мнению, подобные температурные показатели являются комфортными и в основном соответствуют летнему и привычному для нас характеру погоды.

Кроме вышеупомянутого, Наталья Птуха отметила, что на ситуацию будут влиять периодические дожди. Она добавила, что осадки и отсутствие изнурительной жары будут создавать благоприятные условия для растительности и аграрного сектора.

К слову, в целом до конца текущей недели в Украине будет преобладать сухая и комфортная погода благодаря влиянию антициклона, однако часть регионов зацепит атмосферный фронт с дождями и незначительным снижением температур.