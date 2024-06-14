Когда потеплеет и будет ли сильная жара в ближайшие дни

В части областей Украины ощутимо снизилась температура. Кое-где днем даже до 17 градусов. Впрочем, уже вскоре снова пригреет.

Когда ждать потепления и будет ли сильная жара в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Жара в Украине

Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что в пятницу и субботу на Западе ночью 10 – 15 градусов, днем 18 – 23. На остальной территории Украины ночью 14 – 19, днем 22 – 29 градусов, впрочем, на Юго-Востоке до +32.

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Ориентировочный прогноз погоды на 14 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, резкое потепление пока не ожидается. Вероятно, уже в понедельник на Западе, Севере и Востоке преимущественно будет до +28. Между тем на Юге до +32 градусов.

Поэтому сильная жара в Украине пока не ожидается.

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Ориентировочный прогноз погоды на 17 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

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Будет ли сильное похолодание летом