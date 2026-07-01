Возможны ли жаркие +40 градусов и новая волна жары в Украине

В предыдущие годы температура воздуха свыше +40 градусов фиксировалась в июле в некоторых регионах Украины. В этом году среднемесячная температура июля, как ожидается, будет на 2 – 3 градуса выше климатической нормы.

Об этом представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в интервью 24 каналу.

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Какую погоду ожидать в июле?

По климатическим характеристикам июля, то есть по анализу предыдущих лет, в Украине абсолютные температурные максимумы в основном находились в пределах +33…+39 градусов. Несколько более высокие значения фиксировались в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях – +40…+41,6 градуса.

В горных районах максимальные температуры достигали +37 градусов. В то же время в разные годы фиксировались и низкие показатели – от 0 до +9 градусов.

По данным глобальных климатических моделей и ведущих центров прогнозирования, средняя температура июля в этом году ожидается в пределах +21,8…+26 градусов. Иван Семилит пояснил, что это на 2 градуса выше климатической нормы, а в западных областях – на 3 градуса выше.

Поэтому не исключено, что впоследствии на Украину может обрушиться новая волна жары. Однако пока таких предпосылок, по крайней мере, на ближайшую декаду нет,

– отметил синоптик.

Напомним, на днях в некоторых регионах страны фиксировали новые температурные рекорды. Причиной их стала сильная жара, пришедшая из северных районов Африки через страны Европы.