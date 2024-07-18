Есть оптимистичные новости, – синоптики анонсировали долгожданное спадение жары
Уже несколько недель вся Украина изнывает от аномальной жары. Синоптики обещают существенное уменьшение температурных показателей для отдельных регионов.
По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, жара наконец-то начнет отступать. На Западе этот процесс уже запущен, а с 18 июля снижение температуры стартовало и на Севере.
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Не более 30 градусов
Птуха отметила определенный "синоптический оптимизм" для западных и северных регионов. Преимущественно по западным областям уже сейчас проходит атмосферный фронт, изменение воздушных масс. Во второй половине 18 июля ослабление жары произойдет на Севере, в частности Киевской области.
Снижение температуры будет сопровождаться грозами, дождями, местами – градом и сильными шквалами ветра.
На Западе и Севере мы ожидаем показатели днем гораздо ниже – 24 – 30 градусов. Ночная температура уже с завтрашнего дня составит 15 – 20 градусов,
– сказала Птуха.
Восток и Юг – аутсайдеры
Синоптик отметила, что в дальнейшем атмосферный фронт изменится в юго-восточном направлении и немного обусловит осадки на Востоке и Юге.
Но там он не повлияет на существенное снижение градусов. Там останутся еще высокие показатели в следующие несколько дней. Ночная температура – 20-25, дневная температура – 28 – 34 и местами сильная жара – 35 – 38. Однако, по крайней мере, уже не будет этих +40, как было раньше.
Напомним, ранее синоптики рассказали, в каких регионах ожидать грозу 19 июля.