США поставили Китай на место, – Жданов об обострении вокруг Тайваня

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси 2 августа прибыла в Тайвань. Это произошло на фоне вооруженных угроз Китая.

Военный эксперт Сергей Жданов в эфире 24 канала сказал, что Тайвань является лишь причиной обострения противостояния США и Китая.

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"США поставили на место Китай и показали, что они на сегодняшний день являются страной №1 в мире. Думаю, что с визитом Пелоси там фактически все закончилось", – отметил Жданов.

Проигрыш Китая

Это первый за 25 лет визит чиновника высшего ранга США в Тайвань.

Китай проводит вокруг Тайваня военные учения. По словам Жданова, они уже никого не интересуют, поскольку есть факт – США захотели и их представительница полетела в Тайвань.

Даже если бы они пытались сбить самолет, когда она улетала, то это был бы уже в любом случае проигрыш Китая,

– отметил военный эксперт.

Пелоси встретилась с президентом Тайваня

По словам Пелоси, США почти 43 года назад заключили договор об отношениях с Тайванем и обещали поддержку. Спикер встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и наградила ее Орденом Доброжелательных Облаков.

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"Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, которая прошла испытание временем", – подчеркнула Пелоси.

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Что известно о визите Пелоси: коротко