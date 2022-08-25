Могут быть специальные военные мероприятия, – Жданов предположил, как будут освобождать ЗАЭС от россиян

МАГАТЭ могут взять ситуацию на ЗАЭС под контроль. Однако только в том случае, если миссию допустят к управлению самой станцией.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что сейчас там руководят представители "Росатома", которые накануне праздников сбежали со станции, но уже вернулись снова.

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По словам эксперта, если МАГАТЭ допустят, они могут взять общее руководство станции на себя, а специалистов должна предоставлять Украина, потому что это наша станция.

По воронке и направлению разлета осколков очень легко определить, откуда прилетел снаряд. На мой взгляд, это самая главная причина, почему россия не допустит представителей МАГАТЭ,

– сообщил Олег Жданов.

"Если и допустит, то не будет позволять им открыто перемещать по территории станции. Для того, чтобы скрыть следы собственных преступлений", – добавил Жданов.

Освобождение ЗАЭС

Военный эксперт акцентировал, что россия понимает только силу. Именно поэтому освободить ЗАЭС можно только военным путем. Однако не в классическом понимании, что в наступление пойдут войска, танки, артиллерия, авиация.

"Я думаю, что это могут быть специальные военные меры по освобождению атомной станции. Но это может произойти в рамках контрнаступательной операции", – отметил Жданов.

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россияне прибегают к последним шагам

Олег Жданов сообщил, что россия будет пытаться переложить ответственность за события на Запорожской АЭС на Украину.

Они могут принять какое-либо постановление или обращение к международному сообществу, чтобы надавили на Украину,

– предположил он.

"В мире все понимают, кто и для чего это делает. Позавчера была попытка пожара на самой станции, вчера туда вернулись военные, бронетехника, а сегодня подожгли лес вокруг АЭС. Они уже сами не знают, что делать с ней", – отметил военный. эксперт.

По его словам, россиянам она нужна целая и невредимая. Ведь они не совсем не в своем уме, чтобы рискнуть аварией с выбросом радиоактивных веществ на таком атомном объекте. Кроме того, США и Великобритания сделали жесткое предупреждение о выбросе радиации. Никто не может спрогнозировать, куда будет направлен ветер и с какой скоростью на момент аварии, если она произойдет.

"Я так понимаю, что они предпринимают уже последние какие-то шаги. Сейчас госдума примет какое-то предложение. Снова соберут Совет безопасности ООН, снова россия выступит и снова им никто не поверит. Что делать дальше? Я думаю, что россия захлебывается в собственной злобе терроризма, даже по этой АЭС", – подытожил Жданов.

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