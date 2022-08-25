Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що зараз там керують представники "Росатому", які напередодні свят втекли зі станції, але вже повернулися знову.

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За словами експерта, якщо МАГАТЕ допустять, вони можуть взяти загальне керівництво станції на себе, а фахівців повинна надавати Україна, тому що це наша станція.

По воронці й напрямку розльоту осколків дуже легко визначити звідки прилетів снаряд. На мій погляд, це найголовніша причина, чому росія не допустить представників МАГАТЕ,

– повідомив Олег Жданов.

"Якщо і допустить, то не буде дозволяти їм відкрито переміщати територією станції. Для того, щоб приховати сліди власних злочинів", – додав Жданов.

Звільнення ЗАЕС

Військовий експерт акцентував, що росія розуміє тільки силу. Саме тому звільнити ЗАЕС можна тільки військовим шляхом. Проте не в класичному розумінні, що у наступ підуть війська, танки, артилерія, авіація.

"Я думаю, що це можуть бути спеціальні військові заходи щодо звільнення атомної станції. Але це може відбутися в рамках контрнаступальної операції", – зазначив Жданов

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росіяни вдаються до останніх кроків

Олег Жданов повідомив, що росія буде намагатися перекласти відповідальність за події на Запорізькій АЕС на Україну.

Вони можуть прийняти якусь постанову чи звернення до міжнародної спільноти, щоб натиснули на Україну,

– припустив він.

"У світі всі розуміють, хто та для чого це робить. Позавчора була спроба пожежі на самій станції, вчора туди повернулися військові, бронетехніка, а сьогодні підпалили ліс навколо АЕС. Вони вже самі не знають, що робити з нею", – зазначив військовий експерт.

За його словами, росіянам вона потрібна ціла та неушкоджена. Адже вони не зовсім несповна розуму, щоб ризикнути аварією з викидом радіоактивних речовин на такому атомному обʼєкті. Крім того, США та Велика Британія зробили жорстке попередження щодо викиду радіації. Ніхто не може спрогнозувати, куди буде направлений вітер та з якою швидкістю на момент аварії, якщо вона станеться.

"Я так розумію, що вони вдаються вже до останніх якихось кроків. Зараз держдума прийме якусь пропозицію. Знову зберуть Раду безпеки ООН, знову росія виступить й знову їм ніхто не повірить. Що робити далі? Я думаю, що росія захлинається у власній злобі тероризму, навіть щодо цієї АЕС", – підсумував Жданов.

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