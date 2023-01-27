Жданов спрогнозировал, получит ли Украина истребители от партнеров
На Западе начались дискуссии относительно передаче Украине современных истребителей. Вопрос самолетов для Украины может быть на повестке дня во время следующей встречи в формате "Рамштайн".
Об этом во время своего стрима заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он напомнил о публикации на страницах издания Politico, которое сообщало, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине.
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Тему самолетов могут поднять на "Рамштайне-9"
По словам Жданова, обсуждение передачи Украины самолетов – это еще одно подтверждение того, что меняется конъюнктура со стороны стран НАТО в отношении России.
Получит ли Украина самолеты – прогноз Жданова: смотрите видео
В частности, если раньше в НАТО дистанцировались и боялись что-либо заявить, то теперь на "красные линии" Путина не обращают внимания. Жданов подчеркнул, что следующий Рашмтайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО после встречи министров обороны стран Альянса.
Запад и Брюссель планово объединяют встречи министров НАТО и "Рамштайн". Возможно, будут обсуждать вопросы передачи каких-либо самолетов. Возможно, из состава войск НАТО в Европе для нужд Украины,
– сказал эксперт и добавил, что в Брюсселе также могут обсуждать ракеты для Украины.
Также Жданов напомнил, что Словакия подтвердила готовность передать Украине самолеты класса МиГ-29. По его словам, предположительно после "Рамштайна" Украина получит эти самолеты от Словакии.
Украина может получить современные истребители
- Украина с начала полномасштабного вторжения России просила НАТО закрыть небо от российских ракетных или предоставить нашей стране истребители. Однако на Западе до сих пор отказывались пойти на подобный шаг, в частности из-за опасений эскалации.
- Даже сейчас канцлер Германии Олаф Шольц после передачи танков исключил возможность поставок Украине истребителей. Однако в вопросе самолетов союзники Украины разделились.
- К примеру, в Нидерландах заявили, что рассмотрят возможность поставки Украине истребителей F-16, если Киев об этом попросит. Издание Politico сообщало, что европейские страны хотя и обсуждают поставки истребителей Украины, но некоторые представители НАТО до сих пор опасаются возможной эскалации.
- В то же время, в США не исключили поставки Украине F-16. Там сообщили, что открыты к переговорам.