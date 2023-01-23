Могут ли ВСУ обойтись без танков Leopard: Жданов объяснил, как это повлияет на ситуацию на фронте

Военно-политическое руководство Украины стремится получить немецкие танки Leopard 2. Но в Германии пока не спешат выполнять просьбы Украины и передавать нашим военным танки.

Военный эксперт Олег Жданов во время своего стрима заявил, что Украина может обойтись без танков Leopard, информирует 24 Канал. Также он сказал, что Украина может обойтись и малым количеством танков.

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Нехватка танков может повлечь за собой потери в живой силе

Но, как сказал Жданов, дефицит танков может повлечь за собой дополнительные потери среди нашей пехоты.

Танк – это основная огневая поддержка и прикрытие наступающих войск на поле боя. Вот для чего нужны танки,

– сказал военный эксперт.

Жданов рассказал, может ли Украина обойтись без танков Leopard: смотрите видео

Жданов уверен, что Украина получит танки от партнеров

Олег Жданов считает, что Украина получит американские танки Abrams, а также французские Leclerc. Более того, военный эксперт отметил, что Кипр может передать Украине прошедшие модернизацию советские танки Т-80.

Он подчеркнул, что Кипр готов предоставить Украине 80 танков, если им в обмен поставят немецкие Leopard.

В конце концов Жданов не верит, что Германия продолжит препятствовать поставкам Leopard в Украину из других стран. По его словам, в ближайшие недели Германия разрешит реэкспорт своих танков.

Украина до сих пор не получила танки Leopard