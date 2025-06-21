Ждем фидбэк от США, – Зеленский о новом пакете вооружений

В 2026 году США планируют сократить бюджет на закупку вооружений для Украины. Американская военная поддержка, особенно система ПВО Patriot, критически важна для защиты нашего государства от российских баллистических ракет.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что Вашингтону был передан запрос на новый пакет оружия, в частности, системы Patriot, передает 24 Канал.

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Киев ждет ответа

В рамках саммита G7 в Канаде министр экономики Украины Юлия Свириденко встречалась с министром финансов США Скоттом Бессентом. Они проговаривали минеральное соглашение. Также американскому министру был передан именно тот пакет оружия, которое нам нужно. "Будем ждать фидбек", – добавил президент.

Напомним, что 17 июня Владимир Зеленский планировал встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита "Большой семерки". Глава государства хотел обсудить с ним оборонный пакет для Украины, который та готова купить. Впрочем, американский лидер преждевременно покинул мероприятие из-за событий на Ближнем Востоке.

К слову, Владимир Зеленский планирует поездку на Саммит НАТО в Гаагу 24 июня. Там он может провести встречу с Трампом.