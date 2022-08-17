Ждут ВСУ, чтобы сдаваться в плен, – Хлань о российских дезертирах

У оккупантах на Херсонщине действительно очень низкое моральное состояние. Они действительно убегают и дизертируют.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТрО и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он также отметил, что сегодня позвонили из одного села и рассказали, как в заброшенном доме сидели два россиянина, которые были переодеты в гражданскую одежду.

Читайте также У россиян нет ресурса для наступления на Херсонщине, – военный эксперт

Эти оккупанты попросили их не выдавать, а рассказали, что ждут ВСУ и будут сдаваться в плен,

– рассказывает Сергей Хлань.

По его словам, те россияне, которые не могут убежать, ищут дома выехавших и располагающихся там, скрываются в подвалах и ждут ВСУ .

Подробнее об актуальной ситуации на Херсонщине в стриме с Сергеем Хланем: смотрите видео

"Многие оккупанты ждут ротации, это возможность для них "раствориться на просторах великой россии", именно поэтому, ближе к криворожскому направлению направляют большое количество кадыровцев, которые ищут дизертиров", — объясняет Сергей Хлань.

Недавно ВСУ разбили базу захватчиков в Новой Каховке.