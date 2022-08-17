Ждут ВСУ, чтобы сдаваться в плен, – Хлань о российских дезертирах
У оккупантах на Херсонщине действительно очень низкое моральное состояние. Они действительно убегают и дизертируют.
Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТрО и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он также отметил, что сегодня позвонили из одного села и рассказали, как в заброшенном доме сидели два россиянина, которые были переодеты в гражданскую одежду.
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Эти оккупанты попросили их не выдавать, а рассказали, что ждут ВСУ и будут сдаваться в плен,
– рассказывает Сергей Хлань.
По его словам, те россияне, которые не могут убежать, ищут дома выехавших и располагающихся там, скрываются в подвалах и ждут ВСУ .
Подробнее об актуальной ситуации на Херсонщине в стриме с Сергеем Хланем: смотрите видео
"Многие оккупанты ждут ротации, это возможность для них "раствориться на просторах великой россии", именно поэтому, ближе к криворожскому направлению направляют большое количество кадыровцев, которые ищут дизертиров", — объясняет Сергей Хлань.
Недавно ВСУ разбили базу захватчиков в Новой Каховке.
- О мощных атаках на россиян начали сообщать еще в июле. Так, во временно оккупированной Новой Каховке поздно вечером 11 июля прогремели взрывы. Местные жители сообщили о детонации боекомплектов на складе оккупантов.
- Также ВСУ устроили врагам на Херсонщине "горячую" ночь и на 29 июля. Под меткие удары наших военных попали сразу пять целей противника. Особенно досталось врагам в Бриловке. А возле Новой Каховки тогда сбили 2 цели.
- А еще в Новой Каховке метко работают наши партизаны. На одного из гауляйтеров города 6 августа покушались. К сожалению, он в тяжелом состоянии, а мог отправиться на концерт кобзона.