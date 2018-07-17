Желаю вам никогда не сдаваться, – Сенцов написал новое жизнеутверждающее письмо

Украинский режиссер Олег Сенцов, который уже больше двух месяцев голодает в российском плену, написал коллегам письмо в свой день рождения.

Украинская журналистка, писательница и кинорежиссер Мария Старожицкая в своем Facebook обнародовала письмо, которое ей из российской тюрьмы написал режиссер Олег Сенцов.

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Режиссер отметила, что письмо шло из России в Украину 5 дней, а пленник Кремля написал его в свой 42-й день рождения 13 июля.

Маша и Настя, здравствуйте! Спасибо вам за письмо, за поздравления и теплые слова. Рад, что у вас все так хорошо получилось с прошлым проектом, что вы его завершили и он удачно пошел. А за поддержку благодарите не меня, а Германа-старшего. Это он однажды сказал "в нашей профессии больше тех, кто сдался, чем тех, кто проиграл". Желаю вам никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать! Удачи в новых фильмах, надеюсь что когда-нибудь побываю на ваших премьерах,

– написал Олег Сенцов в своем письме.

17 июля – это 65-й день с тех пор, как Олег Сенцов объявил голодовку в российской колонии.

Утром 13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.



В начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову разрешили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ только к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заточения и голодовки он сильно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.