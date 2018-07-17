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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Бажаю вам ніколи не здаватись, – Сенцов написав нового життєствердного листа

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Олег Сенцов написав листа колегам-режисерам
Олег Сенцов написав листа колегам-режисерам / Фото із відкритих джерел

Український режисер Олег Сенцов, який вже понад два місяці голодує у російському полоні, написав колегам листа у свій день народження.

Українська журналістка, письменниця та кінорежисерка Марія Старожицька у своєму Facebook оприлюднила листа, якого їй з російської тюрми написав режисер Олег Сенцов.

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Режисерка зазначила, що лист йшов із Росії в Україну 5 днів, а бранець Кремля написав його у свій 42-й день народження 13 липня.

Маша і Настя, здрастуйте! Спасибі вам за лист, за привітання і теплі слова. Радий, що у вас все так добре вийшло з минулим проектом, що ви його завершили і він вдало пішов. А за підтримку дякуєте не мені, а Герману-старшому. Це він одного разу сказав «у нашій професії більше тих, хто здався, ніж тих, хто програв». Бажаю вам ніколи не здаватися, навіть, якщо іноді і доведеться програвати! Удачі в нових фільмах, сподіваюся що коли-небудь побуваю на ваших прем'єрах,
– написав Олег Сенцов у своєму листі.

17 липня минає 65-й день відтоді, як Олег Сенцов оголосив голодування у російській колонії.

Вранці 13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

На початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Кіно Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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