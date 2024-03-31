Может стать серьезной проблемой, но справимся, – Буданов о железной дороге из Ростова в Крым
Россия больше года строит железную дорогу на временно оккупированные территории Украины. Этот процесс почти завершен. Ветка из Ростова в Крым может стать серьезной проблемой.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник ГУР. В то же время Кирилл Буданов выразил надежду, что Украина с этим справится, передает 24 Канал.
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"Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста"
Генерал-лейтенант подтвердил, что агрессор действительно строит железную дорогу, которая соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Более того, процесс почти завершен.
Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста,
– подчеркнул Буданов.
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Коротко о железной дороге, которую строят оккупанты
- В ноябре предатель Украины Евгений Балицкий заявил о строительстве железной дороги из Ростова. По плану оккупантов, она будет проходить через Мариуполь, Бердянск и в Крым.
- О строительстве железнодорожной ветки Путин заявил 18 марта. Российский диктатор сказал, что первый участок якобы восстановит доступ к Бердянску.
- Кстати, 25 марта российские пропагандисты со ссылкой на Сальдо писали, что железную дорогу в Крым якобы запустят уже до конца 2024 года.
- Интересно, что британская разведка заметила, что эта железная дорога проходит через территорию, которая "уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности".