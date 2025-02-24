Уже в ближайшие дни: Андрющенко раскрыл, что оккупанты могут завезти в Мариуполь по железной дороге

Россияне полноценно запустили железную дорогу между Ростовом-на-Дону и временно оккупированным Мариуполем. Она уже по полной включена в участок и по ней спокойно курсируют поезда.

Это в корне меняет железнодорожную логистику россиян, сказал 24 Каналу руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. В частности, балкерами российские оккупанты планируют вывести через Мариупольский порт аж 88 вагонов похищенного украинского угля, который прибыл на него по железной дороге. Кроме угля, россияне вывозят зерно, металл и тому подобное.

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"Теперь все значительно проще"

Иловайский железнодорожный узел полноценно работает, но из-за огневого контроля дальше на Ясиноватую и Горловку кусок железной дороги еще стоит. А вот участок Волноваха – Еленовка – Донецк заработал.

Это сокращает время и упрощает россиянам логистику,

– сказал Андрющенко.

Россияне в целом показывают, как будет происходить логистика. Грузовой поезд на 88 вагонов с углем пришел в Мариупольский порт и потом туда сразу зашел балкер.

"Также мы замечали, что из Мариуполя идут железнодорожные цистерны с топливом. Теперь россиянам на линию фронта гораздо быстрее, безопаснее и проще доставлять грузы. Не сегодня – завтра оккупанты могут спокойно доставлять любое оружие", – добавил руководитель "Центра изучения оккупации".

К слову, ранее Андрющенко сообщал, что россияне строят новую железнодорожную ветку от Ростова до Мариуполя через поселок Бойковское, которую могут завершить до осени. Кроме того, по его словам, железнодорожное сообщение между Мариуполем имеет достаточно угрожающий и неприятный вид для наших Сил обороны.