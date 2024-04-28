Достаточно плохая ситуация, – Андрющенко сказал, когда Россия завершит железную дорогу из Ростова в Крым

28 апреля 2024, 13:03
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Захватчики возводят железную дорогу вдоль побережья Азовского моря, соединяющую Россию с временно оккупированным Крымом. Враг достаточно быстро укладывает рельсы. По сравнению с мартом, оккупанты уже построили железнодорожный мост.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что на снимках от 6 апреля на одном из участков еще не было рельсов. А 14 апреля – там уже были и рельсы, и так называемые "зубы дракона", а также – даже фортификации.

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"Укладывают рельсы достаточно быстро. Они двигаются по плану, как мы ожидали. Если они не остановятся, то середина мая – поезда поедут. Мост стоит, далее – вопрос технический. Не такой сложный уже – протащить эту железную дорогу, вложить те рельсы", – сказал Андрющенко.

По его словам, украинские военные пока не имеют шанса поразить место, где живут инженеры, строящие железнодорожное сообщение. Эти люди расселены по селу Гранитное. Они живут в пустых домах или среди гражданских жителей. То есть оккупанты сделали все, чтобы по ним не ударили.

Тем, кто обещал, что моста и железной дороги не будет, мы вместе с сопротивлением сделали все, что мы могли сделать. Очень хотелось, чтобы этого все же не произошло,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Дополнение к Крымскому мосту

Россияне тестируют пути во временно оккупированном Мариуполе. Там было повреждение, которое впоследствии отремонтировали. Так что сейчас захватчики испытывают, какой вес и скорость может выдерживать железнодорожное полотно. Это значит, что оккупанты однозначно готовятся принимать поезда с территории России.

Петр Андрющенко добавил, что эта железная дорога – это фактически полноценное дополнение к Крымскому мосту. Так его можно разгрузить примерно на 50%.

"То есть обеспечивать теперь все нужды фронта в Донецкой области можно будет напрямую через железную дорогу, которая будет входить в Ростов-на-Дону. Это достаточно плохая ситуация. Действительно страшное", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Захватчики строят железную дорогу на оккупированных территориях

  • Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что процесс строительства железной дороги из России на временно оккупированные территории Украины почти завершен. По его словам, ветвь из Ростова в Крым может быть серьезной проблемой.
  • В то же время в британской разведке отмечали, что железнодорожное сообщение, которое продолжают строить россияне через временно оккупированную территорию Украины, могут поражать высокоточные ударные системы ВСУ с большой дальностью.
  • Ночью 29 марта по Кальчикскому гранитному карьеру вблизи Мариуполя ударили дроном. Его направили силы мариупольского сопротивления. БПЛА вывел из строя агрегат, производящий щебень. Захватчики его использовали для строительства железнодорожного полотна.

Автор: Аліна Бурцева