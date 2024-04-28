Достаточно плохая ситуация, – Андрющенко сказал, когда Россия завершит железную дорогу из Ростова в Крым

Захватчики возводят железную дорогу вдоль побережья Азовского моря, соединяющую Россию с временно оккупированным Крымом. Враг достаточно быстро укладывает рельсы. По сравнению с мартом, оккупанты уже построили железнодорожный мост.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что на снимках от 6 апреля на одном из участков еще не было рельсов. А 14 апреля – там уже были и рельсы, и так называемые "зубы дракона", а также – даже фортификации.

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"Укладывают рельсы достаточно быстро. Они двигаются по плану, как мы ожидали. Если они не остановятся, то середина мая – поезда поедут. Мост стоит, далее – вопрос технический. Не такой сложный уже – протащить эту железную дорогу, вложить те рельсы", – сказал Андрющенко.

По его словам, украинские военные пока не имеют шанса поразить место, где живут инженеры, строящие железнодорожное сообщение. Эти люди расселены по селу Гранитное. Они живут в пустых домах или среди гражданских жителей. То есть оккупанты сделали все, чтобы по ним не ударили.

Тем, кто обещал, что моста и железной дороги не будет, мы вместе с сопротивлением сделали все, что мы могли сделать. Очень хотелось, чтобы этого все же не произошло,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Дополнение к Крымскому мосту

Россияне тестируют пути во временно оккупированном Мариуполе. Там было повреждение, которое впоследствии отремонтировали. Так что сейчас захватчики испытывают, какой вес и скорость может выдерживать железнодорожное полотно. Это значит, что оккупанты однозначно готовятся принимать поезда с территории России.

Петр Андрющенко добавил, что эта железная дорога – это фактически полноценное дополнение к Крымскому мосту. Так его можно разгрузить примерно на 50%.

"То есть обеспечивать теперь все нужды фронта в Донецкой области можно будет напрямую через железную дорогу, которая будет входить в Ростов-на-Дону. Это достаточно плохая ситуация. Действительно страшное", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Захватчики строят железную дорогу на оккупированных территориях