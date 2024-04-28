Достаточно плохая ситуация, – Андрющенко сказал, когда Россия завершит железную дорогу из Ростова в Крым
Захватчики возводят железную дорогу вдоль побережья Азовского моря, соединяющую Россию с временно оккупированным Крымом. Враг достаточно быстро укладывает рельсы. По сравнению с мартом, оккупанты уже построили железнодорожный мост.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что на снимках от 6 апреля на одном из участков еще не было рельсов. А 14 апреля – там уже были и рельсы, и так называемые "зубы дракона", а также – даже фортификации.
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"Укладывают рельсы достаточно быстро. Они двигаются по плану, как мы ожидали. Если они не остановятся, то середина мая – поезда поедут. Мост стоит, далее – вопрос технический. Не такой сложный уже – протащить эту железную дорогу, вложить те рельсы", – сказал Андрющенко.
По его словам, украинские военные пока не имеют шанса поразить место, где живут инженеры, строящие железнодорожное сообщение. Эти люди расселены по селу Гранитное. Они живут в пустых домах или среди гражданских жителей. То есть оккупанты сделали все, чтобы по ним не ударили.
Тем, кто обещал, что моста и железной дороги не будет, мы вместе с сопротивлением сделали все, что мы могли сделать. Очень хотелось, чтобы этого все же не произошло,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Дополнение к Крымскому мосту
Россияне тестируют пути во временно оккупированном Мариуполе. Там было повреждение, которое впоследствии отремонтировали. Так что сейчас захватчики испытывают, какой вес и скорость может выдерживать железнодорожное полотно. Это значит, что оккупанты однозначно готовятся принимать поезда с территории России.
Петр Андрющенко добавил, что эта железная дорога – это фактически полноценное дополнение к Крымскому мосту. Так его можно разгрузить примерно на 50%.
"То есть обеспечивать теперь все нужды фронта в Донецкой области можно будет напрямую через железную дорогу, которая будет входить в Ростов-на-Дону. Это достаточно плохая ситуация. Действительно страшное", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Захватчики строят железную дорогу на оккупированных территориях
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что процесс строительства железной дороги из России на временно оккупированные территории Украины почти завершен. По его словам, ветвь из Ростова в Крым может быть серьезной проблемой.
- В то же время в британской разведке отмечали, что железнодорожное сообщение, которое продолжают строить россияне через временно оккупированную территорию Украины, могут поражать высокоточные ударные системы ВСУ с большой дальностью.
- Ночью 29 марта по Кальчикскому гранитному карьеру вблизи Мариуполя ударили дроном. Его направили силы мариупольского сопротивления. БПЛА вывел из строя агрегат, производящий щебень. Захватчики его использовали для строительства железнодорожного полотна.