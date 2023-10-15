Жизненно важный компонент: разведка Британии назвала одну из главных целей для ударов Украины

Британская разведка заявила, что оккупанты используют железную дорогу, чтобы перемещать живую силу и оружие. Именно поэтому она остается одной из главных целей для ударов Украины.

В Минобороны Великобритании заявили, что железная дорога уязвима для артиллерии, ракет и диверсий с украинской стороны.

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Что известно о роли железной дороги

Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в поддержке вторжения России. Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину,

– заявили в разведке.

В министерстве пояснили, что железнодорожная сеть в оккупированной части Украины остается:

в основном жизнеспособной;

уязвимой к спорадическим перекрытиям украинской артиллерии, ракетам из воздуха и диверсиям.

"В предыдущих конфликтах истощение железнодорожного транспорта требовало целенаправленных, устойчивых и повторяющихся атак со стороны воздушных или наземных сил", – заявили в Минобороны Британии.

Они добавили, что Россия почти наверняка продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные линии сообщения в Украине и строит новую железнодорожную линию в Мариуполь. Это сократит время в пути для снабжения Запорожского фронта. Для строительства Россия использует гражданских подрядчиков и технику.

Новая железная дорога (близ Мариуполя – 24 Канал) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности,

– заявили разведчики.

Что известно о железной дороге, которую строит Россия в Мариуполе