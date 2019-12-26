Железнодорожное сообщение Крым – Россия: как отреагировали США

Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом. Следующим шагом Россия в очередной раз показала свое неуважение к территориальной целостности Украины.

Об этом заявили в твиттере посольства США в Украине.

Читайте также: Пожилая женщина зацеловала красными губами первый поезд из России, проехавший по Крымскому мосту

Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом,

– говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что такой шаг со стороны России демонстрирует неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 26, 2019

Ранее открытие Россией железнодорожного участка "Крымского моста" осудили в ЕС. Там его назвали нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив.



Украина тоже отреагировала на действия оккупантов. Прокуратура Крыма уже зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом государственной границы Украины через мост.

Как оккупанты открывали железнодорожное сообщение с Крымом

В России объявили, что наконец завершили строительство Крымского моста – в частности, мост готов к запуску по нему железнодорожного транспорта. По этому случаю на оккупированный полуостров приехал Путин.

Во время "официальной церемонии открытия" он проехал в поезде по Крымскому мосту. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.

В представительстве Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А Визит в оккупированный Крым Путина – грубое нарушение и пренебрежение международным правом.

Что известно про Крымский мост?

Это незаконное сооружение между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Его длина – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.



Несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", у оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.