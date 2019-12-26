Залізничне сполучення Крим – Росія: як відреагували США

Посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією та окупованим Кримом. Таким кроком Росія вкотре засвідчила свою неповагу до територіальної цілісності України.

Про це заявили у твіттері посольства США в Україні.

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Ми приєднуємося до українських та інших європейських партнерів у засудженні запуску Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом,

– йдеться в повідомленні.

У посольстві також додали, що такий крок з боку Росії демонструє неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 26, 2019

Раніше відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту" засудили в ЄС. Там його назвали порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та закликали Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку.



Україна теж відреагувала на дії окупантів. Прокуратура Криму вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським потягом державного кордону України через міст.

Як окупанти відкривали залізничне сполучення із Кримом

У Росії оголосили, що нарешті завершили будівництво Кримського мосту – зокрема, міст готовий до запуску по ньому залізничного транспорту. З цієї нагоди на окупований півострів приїхав Путін.

Під час "офіційної церемонії відкриття" він проїхався в потягу Кримським мостом. Окупанти стверджують, що із Санкт-Петербурга до Севастополя 23 грудня вирушив перший рейсовий потяг.

У представництві Володимира Зеленського заявили, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченському мосту є незаконним. А Візит в окупований Крим Путіна – грубе порушення і нехтування міжнародного права.

Що відомо про Кримський міст?Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.



Попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується : одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.