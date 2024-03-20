Оккупанты пока не могут переправлять грузы по железной дороге через Крымский мост, – Гуменюк

Ранее Путин заявлял, что часть железной дороги из России через оккупированные территории в Крым уже начала работу. Однако в ОК "Юг" утверждают, что в ближайшее время этому маршруту не суждено реализоваться.

Россия рассматривает возможность создания альтернативного железнодорожного маршрута для поставок грузов в Крым через оккупированную часть Запорожской области. Об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Как проходит строительство альтернативного железнодорожного маршрута

Гуменюк сообщила, что Россия пытается сосредоточить свои экономические усилия на строительстве альтернативного маршрута из России через оккупированные территории в Крым.

Впрочем, погода препятствует оккупантам проводить работу на местности. Пресс-секретарь ОК "Юг" отмечает, что российская сторона уже начала подтягивать ресурсы с целью создания альтернативного маршрута.

Она также отмечает, что пока не наблюдается активности, которая позволила бы оккупантам продвигаться километрами, но при этом они продолжают работать над реализацией этого плана.

Понимаем, что они подтягивают ресурс для того, чтобы все же создать себе этот альтернативный маршрут. То есть в судьбу лишней конструкции в районе Керченского пролива они не верят,

– отметила Гуменюк.

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