"Железный купол" за 60 дней: Трамп дал важное поручение Пентагону

Дональд Трамп вступил в должность президента США. Он продолжает подписывать важные указы.

Дональд Трамп подписал указ о создании "Железного купола" для США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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"Мир с позиции силы"

Эту систему противовоздушной обороны создадут для продвижения "мира с позиции силы". В документе указано, что в течение последних 40 лет угроза новых стратегических вооружений возросла, ведь появилось много новых разработок.

"Мир с позиции силы" предусматривает обеспечение общей обороны граждан и страны за счет развертывания и поддержки противоракетного щита следующего поколения.

Это нужно для сдерживания возможного агрессора и защиты важнейших объектов инфраструктуры и граждан от любого воздушного нападения. Кроме этого, США нужен потенциал для ответных ударов.

Сроки очень сжаты

Уже в течение 60 дней с момента издания приказа должны показать эталонную архитектуру, требования, базирующиеся на имеющихся возможностях, и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения. Кроме этого, указ определяет необходимость разработки новых систем перехвата.

Также должны обеспечить доставку всех компонентов средства противовоздушной обороны.