Не идеально, но с задачей справился: подойдет ли "Железный купол" Украине
Израильский зенитный ракетный комплекс "Железный купол" хорошо отработал против ракет террористов ХАМАС. Но сомнительно, что Украине подошло бы такое средство ПВО.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, прокомментировав работу системы "Железный купол". Эта система – не то средство, которое было бы нужно Украине.
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Эффективно ли "Железный купол" отработал в Израиле
Как отметил Коваленко, "Железный купол" – достаточно "капризная" система, которую было бы сложно интегрировать Украине. Например, даже Соединенные Штаты не смогли полностью его интегрировать.
Можно сказать, что с ним было бы больше хлопот, чем пользы. Там есть свои вопросы – интеграция в общую систему ПВО, взаимодействие и т.д. Даже в США не смогли полноценно интегрировать "Железный купол", чтобы он слаженно работал с ПВО США,
– заметил Коваленко.
Хотя Украина имеет сейчас уникальную систему ПВО в мире. Тут удалось применить совершенно разные ЗРК и успешно наладить процесс сбивания вражеских воздушных целей.
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"Железный купол" неплохо себя продемонстрировал против вражеских ракет ХАМАС. Эти снаряды примитивны, хотя террористы пытаются их совершенствовать. Да и ракет было несколько тысяч.
"Железный купол" неплохо отработал для своего уровня. Не идеально, но неплохо. Они сбили большинство снарядов. Конечно, прорывы были. Но любая ПВО не дает 100% гарантии сбивания воздушных угроз,
– рассказал Коваленко.
"Железный купол": коротко
- Израиль использует системы ПВО "Железный купол" для защиты от ракет, запускаемых террористами.
- Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут раньше рассказал подробнее о работе "Железного купола". Он является элементом большей системы противовоздушной обороны Израиля.
- В издании The New York Times подчеркнули, что атака ХАМАСа на Израиль стала настоящим вызовом для тамошней разведки. Террористы якобы смогли заглушить "Железный купол".