Более подробно об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что результаты перехвата ракет на этот раз были такими же, как и во время предыдущих ракетных обстрелов Израиля со стороны ХАМАС.

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Нужно еще больше ПВО

Однако в этот раз ХАМАС проводил более массированные ракетные залпы, чем обычно. Это было сделано в частности для прикрытия сухопутной атаки.

Также из-за внезапности атаки, не все комплексы ПВО на Юге Израиля, обычно разворачивающиеся в случае эскалации, были готовы. Часть из них была переброшена уже после начала боевых действий,

– объяснил военный эксперт.

Однако "Железный купол" показал тот же процент перехватов в качественном и количественном плане, который и был во время предыдущих атак.

"Понятно, что нужно больше комплексов, особенно сейчас, когда существует большая вероятность открытия второго фронта против Хезболлы на Севере Израиля. Тогда противоракетной защиты понадобится гораздо больше", – отметил он.

"Железный купол" Это израильский мобильный комплекс ПВО, разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd совместно с США. Он обязан обеспечить защиту гражданского населения от неуправляемых ракет ближнего радиуса действия. Именно такое оружие против Израиля используют ХАМАС и Хезболла.

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Желательно нарастить количество

Сейчас Израиль договаривается с США о возможности временной переброски 2 батарей "Железного купола" из Соединенных Штатов назад в Израиль. Несколько лет назад армия США купила их у Израиля.

Мы видим, что против ХАМАС хватает этих комплексов ПВО. Однако если начнется война с Хезболлой, то в количественном плане противовоздушную систему желательно нарастить,

– отметил военный эксперт.

Однако полностью прикрыть страну невозможно, считает Давид Гендельман, ведь ракетный потенциал Хезболлы значительно превышает потенциал ХАМАС. И иметь в таком количестве комплексов "Железный купол" малореально.

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