В Украине невозможно "израильская" система ПВО: Макрон объяснил, почему
Источник:Елисейский дворец
В Украине есть дефицит средств противовоздушной обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему в Украине невозможно создать такую модель ПВО, как в Израиле.
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле. Основная причина – этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени.
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Ресурсы Европы ограничены
Президент Франции отметил, что "израильская" противовоздушная оборона создавалась в течение десятилетий. Израиль вложил много усилий и средств.
Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины,
– подытожил Макрон.
Также он объяснил, что это невозможно, ведь ресурсы Европы ограничены.
Боррель объяснил, почему партнеры не могут сбивать ракеты над Украиной
- Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель заявил, что партнеры не могут сбивать ракеты над Украиной, как в Израиле из-за отсутствия военных баз на ее территории.
- Главный дипломат ЕС осудил массированные российские атаки, в частности, на объекты инфраструктуры.
- Он также напомнил, что Израиль имеет оборонительный механизм "Железный купол", который строился годами и стоил дорого. Боррель говорит, что даже если бы союзники имели достаточно денег, установить такую систему "за одну ночь" невозможно.