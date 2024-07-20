Многое зависит от США: что может убедить партнеров Украины на разрешение ударов по России

Президент Владимир Зеленский призвал Запад разрешить Украине бить дальше вглубь по территории России западным оружием. Наше государство усиленно работает, чтобы это разрешение таки предоставили.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, заметив, что Украине нужно бить еще дальше вглубь по территории России. Там расположено огромное количество военных объектов, которые помогают России вести войну.

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Процесс продолжается

Как отметил Желиховский, сейчас Украина имеет возможность бить по временно оккупированным территориям западным оружием. Также разрешение есть на удары по приграничной територии России. Однако одобрительного ответа на удары вглубь страны-агрессора пока нет.

Такие разрешения следовало бы получить и от других стран Европы. Но они в целом ориентируются на Соединенные Штаты, которые пока не предоставили такого разрешения.

Посмотрим. Не нужно сейчас надеяться, что получим зеленый свет во время визита Зеленского в Британию. Но не исключено, что этот вопрос будет сдвинут в положительную сторону. Возможно, эти встречи в Лондоне внесут вклад в зеленый свет по этому вопросу,

– сказал Желиховский.