Такая идея звучит не впервые: будет ли НАТО сбивать воздушные цели над Украиной

В Германии прозвучало предложение, чтобы Альянс помогал Украине сбивать российские дроны и ракеты. Такая идея уже не впервые звучит, но ее никак не реализуют.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский, отметив, что такое предложение звучало еще, когда обломки ракеты упали в польском Пшеводуве в ноябре 2022 года.

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Впоследствии такое звучало и со стороны высокопоставленных чиновников от правительства Дональда Туска. Так или иначе эта тема время от времени возникает в информационном пространстве.

Мы видели, что звучали такие предложения и обсуждения. Но до сих пор ничего подобного не воплотили. Фактически все осталось на уровне обмена мнениями, а не на практическом воплощении. Идея была бы дельной. Потому что прежде всего угроза идет для всего региона. Но вряд ли мы ее в ближайшее время увидим,

– считает Желиховский.

Почему снова заговорили за эту идею

Как отметил Желиховский, на этот раз с этой идеей выступили немецкие политики. Все это выглядит, как определенные спекуляции на фоне выборов в Европарламент, которые состоятся в июне. Определенные политики хотят туда пройти, поэтому и начали работать с этой темой.

В ЕС есть похожие другие предложения. Вот Польша. Туск предлагает усилить оборону на границе с Беларусью, строя там новые заградительные сооружения. Это также стоит воспринимать сквозь призму выборов в Европарламент. Ранее это делало правительство Моравецкого. Видим, что здесь есть определенная попытка играть на поле оппонентов,

– сказал Желиховский.

Сбивание российских ракет: коротко