Такая идея звучит не впервые: будет ли НАТО сбивать воздушные цели над Украиной
В Германии прозвучало предложение, чтобы Альянс помогал Украине сбивать российские дроны и ракеты. Такая идея уже не впервые звучит, но ее никак не реализуют.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский, отметив, что такое предложение звучало еще, когда обломки ракеты упали в польском Пшеводуве в ноябре 2022 года.
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Впоследствии такое звучало и со стороны высокопоставленных чиновников от правительства Дональда Туска. Так или иначе эта тема время от времени возникает в информационном пространстве.
Мы видели, что звучали такие предложения и обсуждения. Но до сих пор ничего подобного не воплотили. Фактически все осталось на уровне обмена мнениями, а не на практическом воплощении. Идея была бы дельной. Потому что прежде всего угроза идет для всего региона. Но вряд ли мы ее в ближайшее время увидим,
– считает Желиховский.
Почему снова заговорили за эту идею
Как отметил Желиховский, на этот раз с этой идеей выступили немецкие политики. Все это выглядит, как определенные спекуляции на фоне выборов в Европарламент, которые состоятся в июне. Определенные политики хотят туда пройти, поэтому и начали работать с этой темой.
В ЕС есть похожие другие предложения. Вот Польша. Туск предлагает усилить оборону на границе с Беларусью, строя там новые заградительные сооружения. Это также стоит воспринимать сквозь призму выборов в Европарламент. Ранее это делало правительство Моравецкого. Видим, что здесь есть определенная попытка играть на поле оппонентов,
– сказал Желиховский.
Сбивание российских ракет: коротко
- В немецком Бундестаге предложили, чтобы системы ПВО НАТО помогали Украине отражать российские атаки. Как вариант, можно было бы, чтобы ЗРК из Польши и Румынии защитили небо над западными областями Украины. Такое мнение разделяют представители Свободной демократической партии, Христианско-демократического союза и "Зеленых".
- Экс-министр национальной обороны Польши, эксперт по вопросам безопасности Януш Онишкевич считает, что этот процесс реально наладить. Но Польше нужно будет иметь полную осведомленность о ситуации в украинском воздушном пространстве.
- Интересно, что в свое время Соединенные Штаты сбивали воздушные цели, которые Иран запустил в Израиль.