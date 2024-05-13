Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, зауваживши, що така пропозиція лунала ще, коли уламки ракети впали в польському Пшеводуві у листопаді 2022 року.

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Згодом таке звучало і з боку високопосадовців від уряду Дональда Туска. Так чи інакше ця тема час від часу виникає в інформаційному просторі.

Ми бачили, що лунали такі пропозиції та обговорення. Але досі нічого подібного не втілили. Фактично все залишилося на рівні обміну думками, а не на практичному втіленні. Ідея була б слушною. Бо насамперед загроза йде для всього регіону. Але навряд чи ми її найближчим часом побачимо,

– вважає Желіховський.

Чому знову заговорили за цю ідею

Як наголосив Желіховський, цього разу з цією ідеєю виступили німецькі політики. Усе це виглядає, як певні спекуляції на тлі виборів до Європарламенту, які відбудуться в червні. Певні політики хочуть туди пройти, тому й почали працювати з цією темою.

У ЄС є схожі інші пропозиції. От Польща. Туск пропонує посилити оборону на кордоні з Білоруссю, будуючи там нові загороджувальні споруди. Це також варто сприймати крізь призму виборів до Європарламенту. Раніше це робив уряд Моравецького. Бачимо, що тут є певна спроба грати на полі опонентів,

– сказав Желіховський.

Збиття російських ракет: коротко