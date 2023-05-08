Хотя одежда напомнит запах родного человека, – жена Барны получила вещи погибшего экснардепа
Источник:Ольга Барна
Жена погибшего на фронте экснардепа Олега Барны получила вещи мужа. Женщина отметила, что у них особый запах.
Ольга Барна призналась, что ждала этого свертка. Вещи погибшего мужа по-особому пахнут дымом.
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Надеялась, что хоть одежда напомнит запах родного человека,
– написала жена.
Запах цены победы
Она добавила, что аромат дыма – это не запах подгоревшего картофеля, которым он мог накормить их детей, говоря, что это настоящая казацкая еда. Это тоже не запах дыма и воли, который врывался в дом после его походов со школьниками на военные училища.
Это не запах дыма и урожая после уборки огорода, это даже не запах горевших шин, с которым мужчина вернулся после ранения на Майдане.
"Запах дыма, пота и крови. Запах цены нашей победы, за которую ребята отдают жизнь... После победы кто-нибудь откупорит шампанское. А я разожгу огонь", – подытожила Ольга.
Гибель Олега Барны: что известно
- Бывший нардеп Олег Барна погиб на фронте 17 апреля 2023 года. Являлся помощником гранатометчика.
- Барна был депутатом 8-го созыва Верховной Рады. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Довбуша. На войну пошел с начала полномасштабного вторжения.
- Известно, что военный погиб под Угледаром. Тело Героя поначалу не могли унести с поля боя. Однако 19 апреля в бригаде подтвердили гибель Барны.