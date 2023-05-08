Хотя одежда напомнит запах родного человека, – жена Барны получила вещи погибшего экснардепа

Жена погибшего на фронте экснардепа Олега Барны получила вещи мужа. Женщина отметила, что у них особый запах.

Ольга Барна призналась, что ждала этого свертка. Вещи погибшего мужа по-особому пахнут дымом.

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Надеялась, что хоть одежда напомнит запах родного человека,

– написала жена.

Запах цены победы

Она добавила, что аромат дыма – это не запах подгоревшего картофеля, которым он мог накормить их детей, говоря, что это настоящая казацкая еда. Это тоже не запах дыма и воли, который врывался в дом после его походов со школьниками на военные училища.

Это не запах дыма и урожая после уборки огорода, это даже не запах горевших шин, с которым мужчина вернулся после ранения на Майдане.

"Запах дыма, пота и крови. Запах цены нашей победы, за которую ребята отдают жизнь... После победы кто-нибудь откупорит шампанское. А я разожгу огонь", – подытожила Ольга.

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