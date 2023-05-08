Ольга Барна зізналась, що чекала на цей пакунок. Речі загиблого чоловіка по-особливому пахнуть димом.
До теми "Ми зобов'язані виграти": у мережі показали інтервʼю Барни, зняте за кілька днів до загибелі
Сподівалась, що бодай одяг нагадає запах рідної людини,
– написала дружина.
Запах ціни перемоги
Вона додала, що аромат диму – це не запах підгорілої картоплі, якою він міг нагодувати їхніх дітей, промовляючи, що то справжня козацька їжа. Це також не запах диму і волі, який вривався у дім після його походів із школярами на військові вишколи.
Це не запах диму і врожаю після прибирання городу, це навіть не запах горілих шин, з яким чоловік повернувся після поранення на Майдані.
"Запах диму, поту і крові. Запах ціни нашої перемоги, за яку хлопці віддають життя... Після перемоги хтось відкоркує шампанське. А я розпалю вогонь", – підсумувала Ольга.
Загибель Олега Барни: що відомо
- Колишній нардеп Олег Барна загинув на фронті 17 квітня 2023 року. Був помічником гранатометника.
- Барна був депутатом 8 скликання Верховної Ради. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Довбуша. На війну пішов з початку повномасштабного вторгнення.
- Відомо, що військовий загинув під Вугледаром. Тіло Героя спочатку не могли забрати з поля бою. Однак 19 квітня у бригаді підтвердили загибель Барни.