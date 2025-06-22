Экс-командующий Воздушных сил сообщил о потере жены

21 июня умерла жена Николая Олещука. С его слов понятно, что женщина боролась с тяжелым недугом.

О трагической утрате 53-летний генерал-лейтенант сообщил в посте в Facebook в субботний вечер, передает 24 Канал.

Смотрите также "Дочь спрашивала, или я уже наплакалась": разговор с женой Андрея Верхогляда в годовщину гибели

Умерла жена Олещука

Олещук отметил, что из жизни ушел самый дорогой для него человек. Она вышла за него замуж, когда он был еще курсантом. Жена для военного стала настоящим боевым генералом.

Спасибо, что всегда была рядом! Спасибо всем , кто поддерживал и оказывал помощь в трудный период! Спасибо врачам , что боролись за жизнь до последнего!,

– говорится в посте экс-командующего.

Из открытых источников известно, что супруги имеют двоих детей – дочь и сына.

Напомним, что Олещук был командующим Воздушных сил с августа 2022 года по сентябрь 2024 года.

К слову, умер 43-летний военный Сергей Добровольский, который только в конце мая этого года вернулся из плена. Мужчина с 2023 года считался пропавшим без вести.