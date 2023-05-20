Они не полностью на свободе, – жена "Редиса" о том, как живут командиры "Азова" в Турции
Источник:Укринформ
В сентябре 2022 года Украине удалось освободить из российского плена командиров "Азова". По условиям обмена командиры должны находиться в Турции.
Екатерина Прокопенко, жена командира "Азова" Дениса Прокопенко ("Редиса"), который тоже находится в Турции, рассказала, как живут украинские защитники. По ее словам, украинские командиры находятся на закрытом объекте.
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Командиры отказались от встреч с родными
"Они находятся в безопасном месте, поэтому, к счастью, землетрясения их не коснулись", – сказала она.
Прокопенко прокомментировала слова Богдана Кротевича, который тоже был в российском плену. Он называет пребывание командиров в Турции фактически продолжением плена.
Я сейчас живу в ситуации, когда мне женщины пленных просто могут писать, даже угрожать, мол, "твой мужчина – на курорте". Это неправда. Они находятся на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где именно. Они не на курорте и не на море,
– сказала жена "Редиса".
Она подчеркнула, что командиры не совсем на свободе, однако не подвергаются пыткам, как это было в России.
"У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание. Они не подвергаются пыткам, как в России, но, тем не менее, они не полностью на свободе", – отметила основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Она подчеркнула, что если бы командиры остались в российском плену дольше в тех условиях, "то бы произошли неотвратимые процессы с их состоянием".
Прокопенко заверила, что бойцы имеют доступ к информации, они в курсе всего, что делается в Украине.
Вместе с тем, она рассказала, что руководители "Азова" отказались от того, чтобы их посещали родные, назвав это "мужской военной солидарностью" – они хотят морально быть на уровне со своим рядовым составом.
Что известно о пребывании командиров в Турции
- 20 мая в Украине отмечают годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали". В результате выхода из "Азовстали" в плен россиян попало более 2 тысяч украинских защитников и защитниц.
- Среди них были командиры, в том числе Денис Прокопенко. 21 сентября 2022 года в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить командиров.
- Среди освобожденных были Денис Прокопенко, Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко.
- 5 командиров "Азова" будут находиться в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности турецкого лидера Реджепа Эрдогана.