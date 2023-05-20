Они не полностью на свободе, – жена "Редиса" о том, как живут командиры "Азова" в Турции

В сентябре 2022 года Украине удалось освободить из российского плена командиров "Азова". По условиям обмена командиры должны находиться в Турции.

Екатерина Прокопенко, жена командира "Азова" Дениса Прокопенко ("Редиса"), который тоже находится в Турции, рассказала, как живут украинские защитники. По ее словам, украинские командиры находятся на закрытом объекте.

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Командиры отказались от встреч с родными

"Они находятся в безопасном месте, поэтому, к счастью, землетрясения их не коснулись", – сказала она.

Прокопенко прокомментировала слова Богдана Кротевича, который тоже был в российском плену. Он называет пребывание командиров в Турции фактически продолжением плена.

Я сейчас живу в ситуации, когда мне женщины пленных просто могут писать, даже угрожать, мол, "твой мужчина – на курорте". Это неправда. Они находятся на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где именно. Они не на курорте и не на море,

– сказала жена "Редиса".

Она подчеркнула, что командиры не совсем на свободе, однако не подвергаются пыткам, как это было в России.

"У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание. Они не подвергаются пыткам, как в России, но, тем не менее, они не полностью на свободе", – отметила основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Она подчеркнула, что если бы командиры остались в российском плену дольше в тех условиях, "то бы произошли неотвратимые процессы с их состоянием".

Прокопенко заверила, что бойцы имеют доступ к информации, они в курсе всего, что делается в Украине.

Вместе с тем, она рассказала, что руководители "Азова" отказались от того, чтобы их посещали родные, назвав это "мужской военной солидарностью" – они хотят морально быть на уровне со своим рядовым составом.

Что известно о пребывании командиров в Турции