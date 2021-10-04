Жена Тищенко заявила, что сожалеет о праздновании дня рождения в локдаун

Алла Барановская заявила, что сожалеет о громком праздновании дня рождения в период локдауна. Скандальная вечеринка жены нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко состоялась в апреле 2021 года.

Модель призналась, что из-за этой ситуации подверглась огромному хейту. Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь".

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Не совсем понимала, за что был хейт, – Барановская

Барановская подчеркнула, что во время празднования ни одного закона не было нарушено. Ведь все происходило в номерах гостиницы.

К тому же якобы за 3 – 5 дней до ее дня рождения в Украине уже открылись все общественные заведения и даже проводились фестивали.

Если вернуться в тот период, я бы ничего не делала. Ведь это был такой воскресный хейт. Я не совсем понимала, за что,

– отметила жена Тищенко.

По ее словам, это был обычный вечер, где никто не мог заболеть или передать кому-то коронавирус, ведь гости сдавали перед этим тест.

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