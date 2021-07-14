Не дают даже помыться, – жена задержанного белорусского журналиста – Голос Америки

В Беларуси 13 июля снова провели массовые обыски в офисах независимых СМИ. Еще 8 июля главного редактора белорусского оппозиционного издания "Наша Нива" Егора Марциновича арестовали. Он вместе с коллегами находится в нечеловеческих условиях.

Об этом рассказала жена задержанного журналиста Адария Гуштын. По ее словам, ее мужа и других задержанных коллег подозревают в нарушении статьи об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Интересно Байден прокомментировал протесты на Кубе – Голос Америки

"По нашей информации, при задержании его избили. Он получил травму головы", – отметила Гуштын.

Ей известно, что муж сейчас чувствует себя лучше. Однако она все равно опасается по его состояния здоровья. Более того, она даже не может передать мужу и другим задержанным предметы первой необходимости.

С четверга они одеты в то, в чем их забрали. У них нет даже зубной щетки или сменного белья. Им не выдают матрасы или постель. Не дают помыться,

– сказала жена задержанного.

Она также добавила, что их не выводят на улицу, чтобы прогуляться.

Давление на журналистов в Беларуси: коротко