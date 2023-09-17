Была в воде и не могла выбраться: на Полтавщине разыскали пожилую женщину

На водоемах следует быть очень осторожным, поскольку можно назвать себя смертью. Скажем, в Полтавской области женщина чуть не погибла в воде.

В воскресенье, 17 сентября, Министерство внутренних дел опубликовало видео и рассказало о спасении 73-летней дамы. Очевидно, фактически женщину спасли от гибели считанные минуты.

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Спасение женщины, которая могла утонуть

Как утверждают в правоохранительных органах, уберегли жизнь неизвестной полицейские совместно с местными жителями. Пришли на помощь они как раз в тот момент, когда она была уже почти под водой.

73-летнюю женщину обнаружили на водоеме. Она не могла выйти своими силами и почти полностью погрузилась под воду. К счастью, помощь прибыла вовремя. Женщину удалось спасти, ее госпитализировали медики,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что разыскивали пожилую женщину почти сутки. Хочется верить, что с ней все будет хорошо, и благодаря медикам она сможет быстро встать на ноги.

Операция по спасению женщины в Полтавской области: видео МВД

Заметим, что в день опубликования этого видео и новости, 17 сентября, в Украине празднуют День спасителя.

Редакция 24 Канала благодарит всех причастных к этому профессиональному празднику, в частности, за такие инциденты, как этот, когда благодаря оперативности, сообразительности и решительности соответствующих органов удалось спасти жизнь человека.

Вспомним напоследок, что не так давно в Национальной полиции Украины рассказывали о другой спасательной операции, в которой женщина оказалась в ловушке из-за своего четырехлапого любимца.

Собственно, во Львове кот прыгнул на балконную дверь, заперев ее, когда там находилась его хозяйка. В общей сложности пробыла женщина на балконе около двух часов, прежде чем это заметила соседка.