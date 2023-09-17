У неділю, 17 вересня, Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео та розповіло про порятунок 73-річної пані. Вочевидь, фактично жінку врятували від загибелі лічені хвилини.
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Порятунок жінки, що могла втопитися
Як стверджують в правоохоронних органах, вберегли життя невідомій поліцейські спільно з місцевими жителями. Прийшли на допомогу вони якраз-таки в той момент, коли вона була вже майже під водою.
73-річну жінку знайшли на водоймі. Вона не могла вийти самотужки та майже повністю занурилася під воду. На щастя, допомога прибула вчасно. Жінку вдалося врятувати, її ушпиталили медики,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що розшукували літню жінку майже добу. Хочеться вірити, що з нею усе буде добре та завдяки медикам вона зможе швидко стати на ноги.
Операція з порятунку жінки на Полтавщині: відео МВС
Зауважимо, що у день, коли опублікували це відео та новину, 17 вересня, в Україні святкують День рятівника.
Згадаємо наостанок, що не так давно в Національній поліції України розповідали про іншу порятункову операцію, у якій жінка опинилась у пастці через свого чотирилапого улюбленця.
Власне, у Львові кіт стрибнув на двері балкона, замкнувши їх, коли там перебувала його господиня. Загалом пробула жінка на балконі близько двох годин, перш ніж це помітила сусідка.