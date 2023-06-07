Женщина с детьми, которых спасли с крыши в Алешках, уже в безопасном месте: эмоциональные фото

7 июня 2023, 19:53
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Источник:

Ювенальная полиция Украины

Украинские защитники сумели спасти женщину с детьми, которые умоляли о помощи с чердака в оккупированных Алешках. Сейчас они уже в относительной безопасности.

Женщину с детьми сумели эвакуировать в Херсон. На месте им была оказана вся необходимая помощь.

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Защитники сумели эвакуировать семью из оккупированных Алешек

В настоящее время сеть облетело видео с оккупированных Алешек Херсонской области. Бойцы из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, которые сегодня защищают Украину на южном направлении, во время полета БПЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Алешках женщину с двумя детьми, которые умоляли о спасении. Сначала им передали воду и еду дронами, а затем их смогли забрать на лодке.

Сразу было принято решение найти пути для эвакуации этой семьи. И нам это удалось. Женщина с детьми была эвакуирована и оказана вся необходимая помощь. Пока они находятся в безопасном месте,
– сообщили в Ювенальной полиции.

"Громадское" сообщает, что семья сейчас в Херсоне. 

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На видео женщина восторженно рассказывает, что им украинские военные с дрона сбрасывали помощь и на этом моменте заметили, что в небе еще один дрон.

Мужчины, эвакуировавшие семью, признались, что сами военные. Однако на момент эвакуации они не знали, чей дрон наблюдает за ними в небе.

К счастью, он оказался украинским – он снимал спасение семьи с птичьего полета.

Кстати, на видео также видно, что кроме женщины с детьми удалось эвакуировать еще как минимум трех собак и кота.

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Как идет эвакуация из Херсонской области

  • Глава МВД Украины сообщил, что в настоящее время в зоне подтопления остаются 30 населенных пунктов. 20 из них – на подконтрольной территории и 10 – на временно оккупированной.
  • На левом берегу Днепра оккупанты оставили людей на произвол судьбы. Поэтому Украина обратилась в международные организации и производит план, как спасти людей.
  • Известно, что по состоянию на вечер спасателями, полицейскими и волонтерами уже эвакуировано 1894 человека. Ирина Верещук рассказала, что сначала людей поездом перевозят в Николаев, а оттуда уже – в Одессу, Киев, Хмельницкий, Винницу и Львов.

 

Автор: Анастасія Кушпіт