Хотела развеять прах отца и едва сама не умерла: в Уэльсе женщину снимали с горы вертолетом

В Уэльсе поход на гору Трифан едва не завершился трагедией. Женщине пришлось балансировать несколько часов на крошечном выступе, пока ее не спасли.

Трифан – это одна из самых высоких гор уэльского региона Сноудония. 32-летняя медсестра Китти Гаррисон отправилась на ее вершину с прахом отца, чтобы устроить ему проводы.

Читайте также Пролетел 80 метров: в Карпатах с горы сорвался мужчина и чудом выжил

Что произошло на горе

Китти Гаррисон поскользнулась, после того, как развеяла прах близкого родственника. Это произошло, когда она спускала с горы примерно на трети пути от ее вершины (около 917 метров).

К счастью, женщина оказалась опытной альпинисткой. Она зацепилась за маленький выступ в овраге, который и спас ее от смерти.

Медсестра едва не погибла на горе Трифан / Фото Darlun/BBC

Моя нога поскользнулась на неплотной гальке, я довольно сильно поскользнулась и приземлилась на крошечный выступ. Если бы я спустилась не с той стороны, я бы полетела прямо с горы, и не уверена, что была бы здесь сегодня,

– заявила она журналистам.

Сама женщина не знает, сколько метров она пролетела. Ей пришлось ненадежно балансировать на этом выступе на высоте в 91 метр более 3 часов.

Женщина ждала спасения несколько часов / Фото Darlun/BBC

К Китти Харрисон отправили 12 горных спасателей и вертолет. Из-за ветра и неровного рельефа вертолет не мог к ней приблизиться. Поэтому транспорт поднялся над ней, а спасатели спустились. Сама операция длилась около 7 часов.

Альпинист из Новой Зеландии выжил после падения с горы