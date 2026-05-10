Таможенники изъяли их во время проверки и оформления пассажиров поезда "Чоп-Прага" на выезд из Украины. Об этом сообщили на странице Закарпатской таможни.

Что известно о старопечатных книгах, которые женщина хотела вывезти из Украины?

Отмечается, что 5 почтовых открыток, датированных 1930-ми годами, нашли на Закарпатье в ручной клади 53-летней киевлянки. Она не указала информацию о них в таможенной декларации, также не сказала о старопечатках и таможенникам. Открытки были в запечатанном конверте среди личных вещей женщины.

Причиной изъятия старопечатных книг с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера стали признаки их культурной, исторической или антикварной ценности. Такие вещи, отмечают в таможне, ограничены к перемещению за границу.

Согласно действующему законодательству, вывоз произведений печати, выданных до 1945 года, разрешается при наличии Свидетельства на право вывоза с таможенной территории Украины,

– подчеркнули таможенники.

Так как соответствующего документа у женщины не было, открытки у нее забрали. При этом в отношении пассажирки составили протокол о нарушении таможенных правил по части 3 статьи 471 ТКУ. Таможенники также уточнили, что историко-культурную ценность старопечатных книг будет определять специалист.

Справка. Адольф Гитлер (1889 – 1945) – это немецкий диктатор австрийского происхождения, лидер НСДАП, который установил тоталитарный режим (Третий Рейх), развязал Вторую мировую войну и инициировал Холокост. Его деятельность привела к гибели десятков миллионов людей и разрушению Европы.

На таможне у женщины изъяли открытки с изображением Гитлера

Какие ценные вещи можно перевозить через границу без оформления отдельного разрешения?

Прежде всего стоит ознакомиться с положениями Закона о вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей. К предметам, которые обычно разрешено вывозить при условии подтверждения происхождения (например, чеками или документами), относятся современные произведения искусства, сувениры и изделия народных промыслов, купленные в торговой сети.

Также это может быть современная живопись, графика, декоративные изделия (керамика, стекло, дерево, металл, текстиль и т.д.), созданные после 1945 года, а также массово изготовленные религиозные предметы (иконы, кресты и т.д.).

В эту категорию входят и бытовые вещи, производство которых датировано после 1945 года, современные книги и другая печатная продукция, а также техника без исторической ценности, изготовленная после 1950 года.

Отдельно указываются почтовые марки после 1991 года, музыкальные инструменты (при наличии документов об их происхождении), монеты, банкноты сувенирного типа, а также значки. Все временно ввезенные культурные ценности могут вывозиться только в соответствии с задекларированными документами.

Какие правила перевозки через границу обычных вещей и денег?

В общем через границу запрещено перевозить оружие, взрывчатку, боеприпасы, наркотики, ядовитые и радиоактивные вещества, а также культурные ценности, поддельные или аннулированные ценные бумаги и товары, нарушающие права интеллектуальной собственности.

Ограничения действуют и на некоторые продукты питания. В частности, не разрешается перевозить свежее мясо, колбасные изделия, сало и молочную продукцию. Для алкоголя и табачных изделий установлены отдельные лимиты.

Что касается денег, то без обязательного декларирования украинцы могут вывозить за границу до 10 тысяч евро наличными. В случае превышения этой суммы или отсутствия декларации предусмотрен штраф – 1700 гривен или до 20% от незадекларированных средств.