Нас освободили, – трогательное видео с жительницей Херсона, которая звонит по телефону сыну

14 ноября 2022 , 17:02
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Источник:

"Украинская правда"

Херсонцы до сих пор радуются, что, наконец, они свободны. В сеть попало видео, как местная жительница звонит сыну, чтобы сообщить радостную новость.

Будем еще больше ценить Украину, – жительница Херсона

В Херсоне долгое время не было связи, как только она появилась, женщина сразу позвонила сыну. Она хотела лично сообщить ему радостную новость.

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Мы очень рады, что мы свободны, что нас освободили. Слава Украине, слава ВСУ. Мы очень рады. Мы пережили страшное, но теперь мы будем еще больше ценить нашу Украину,
– сказала женщина.

На видео заметно, что женщина была очень счастлива, а на некоторых словах еле сдерживала слезы. Она поблагодарила Вооруженные Силы Украины за освобождение родного города от ужасной российской оккупации.

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Автор: Софія Мінджоса