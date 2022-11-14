Нас освободили, – трогательное видео с жительницей Херсона, которая звонит по телефону сыну

Херсонцы до сих пор радуются, что, наконец, они свободны. В сеть попало видео, как местная жительница звонит сыну, чтобы сообщить радостную новость.

Будем еще больше ценить Украину, – жительница Херсона

В Херсоне долгое время не было связи, как только она появилась, женщина сразу позвонила сыну. Она хотела лично сообщить ему радостную новость.

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Мы очень рады, что мы свободны, что нас освободили. Слава Украине, слава ВСУ. Мы очень рады. Мы пережили страшное, но теперь мы будем еще больше ценить нашу Украину,

– сказала женщина.

На видео заметно, что женщина была очень счастлива, а на некоторых словах еле сдерживала слезы. Она поблагодарила Вооруженные Силы Украины за освобождение родного города от ужасной российской оккупации.

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Как люди встречали ВСУ в Херсонской области

Когда украинские военные начали продвигаться по Херсонской области, российская пропаганда полностью разрушилась. Все потому, что вражеских военных украинцы встречали с протестами, а ВСУ – с цветами и слезами радости.

Некоторые даже накрывали столы для бойцов ВСУ. В сеть попало видео, как женщины приготовили военным борщ и пригласили к себе домой.

Особенно украинцев растрогало видео, как старушка упала на колени перед внуком-военным.

Другая пожилая женщина украла у российских оккупантов много патронов и передала их ВСУ, когда те вошли в город.

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