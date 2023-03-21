"Вообще не хочу уезжать из Крыма": россиянка из мемов жалуется на жизнь в России
В августе 2022 года россиянка Светлана Логинова стала известной, потому что жаловалась, что не хотела уезжать из Крыма. Сейчас она переехала в Россию и снова жалуется – на этот раз на жизнь в "великой стране".
После взрывов в Новофедоровке россияне массово бежали с полуострова в Россию. Одной из беглецов стала и Логинова, видео с которой завирусилось и стало мемом. В настоящее время она живет в российской тундре. 24 Канал.
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"По-домашнему" теперь в тундре
В настоящее время россиянка вернулась на свою родину и живет в Новом Уренгое, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе России. Этот город расположен на 60 километров южнее линии Северного Полярного круга.
Новые реалии своей жизни Логинова показала на собственном ютуб-канале "Супер муж". Там она публикует блоги, рассказывая о семейной жизни.
Смотрите на карте, где сейчас живет россиянка
В последнем ролике россиянка жалуется на цены на продукты в новом городе. Похоже, жизнь в Крыму ей нравилась больше, потому что в Новом Уренгое "цены бешеные" и, по словам Логиновой, "не каждый может позволить себе покупать овощи на рынке".
Кроме того, звезда мемов жалуется и на погодные условия – мол, в марте в Крыму погода была намного лучше.
Март сходит с ума, вообще ничего не видно, ужас какой. Только на внедорожниках можно было со двора уехать. Там вообще все замело, ужас! Вот вам и март на севере,
– жалуется россиянка.
Звезда мэмов жалуется на жизнь в России: смотрите видео
Россияне рыдали, потому что не хотели ехать из Крыма и Херсона
- В начале августа в 2022 году в Крыму "было громко", в частности, в Новофедоровке атаковали аэродром. После этого россияне, жившие на полуострове, начали массово бежать оттуда. В слезах и панике россияне стояли в огромных пробках, записывая видео с жалобами. Звездой одного такого видео была Светлана Логинова.
- Она жаловалась, что не хочет ехать из Крыма, потому что здесь "все классно, все по-домашнему". Россиянка плакала, что у нее был родной дом в Алуште, а теперь его приходится покидать.
- Во время деоккупации Херсонщины россиянам тоже приходилось убегать. В сети также публиковали видео с машины, как оккупантам "приходится" ехать из Херсона. На записи россияне жаловались на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на "свою Родину".