"Вообще не хочу уезжать из Крыма": россиянка из мемов жалуется на жизнь в России

В августе 2022 года россиянка Светлана Логинова стала известной, потому что жаловалась, что не хотела уезжать из Крыма. Сейчас она переехала в Россию и снова жалуется – на этот раз на жизнь в "великой стране".

После взрывов в Новофедоровке россияне массово бежали с полуострова в Россию. Одной из беглецов стала и Логинова, видео с которой завирусилось и стало мемом. В настоящее время она живет в российской тундре. 24 Канал.

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"По-домашнему" теперь в тундре

В настоящее время россиянка вернулась на свою родину и живет в Новом Уренгое, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе России. Этот город расположен на 60 километров южнее линии Северного Полярного круга.

Новые реалии своей жизни Логинова показала на собственном ютуб-канале "Супер муж". Там она публикует блоги, рассказывая о семейной жизни.

Смотрите на карте, где сейчас живет россиянка

В последнем ролике россиянка жалуется на цены на продукты в новом городе. Похоже, жизнь в Крыму ей нравилась больше, потому что в Новом Уренгое "цены бешеные" и, по словам Логиновой, "не каждый может позволить себе покупать овощи на рынке".

Кроме того, звезда мемов жалуется и на погодные условия – мол, в марте в Крыму погода была намного лучше.

Март сходит с ума, вообще ничего не видно, ужас какой. Только на внедорожниках можно было со двора уехать. Там вообще все замело, ужас! Вот вам и март на севере,

– жалуется россиянка.

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