Після вибухів у Новофедорівці росіяни масово тікали з півострова до Росії. Однією із втікачок стала й Логінова, відео з якою завірусилося й стало мемом. Нині вона живе в російській тундрі, повідомляє 24 Канал.
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"По-домашньому" тепер у тундрі
Нині росіянка повернулася на свою батьківщину й живе у в Новому Уренгої, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Це місто розташоване на 60 кілометрів південніше від лінії Північного Полярного кола.
Нові реалії свого життя Логінова показала на власному ютуб-каналі "Супер чоловік". Там вона публікує блоги, розповідаючи про сімейне життя.
Дивіться на карті, де нині живе росіянка
В останньому ролику росіянка бідкається на ціни на продукти у новому місті. Схоже, життя в Криму їй подобалося більше, бо в Новому Уренгої "ціни скажені" і, за словами Логінової, "не кожен може дозволити собі купувати овочі на ринку".
Окрім того, зірка мемів бідкається й на погодні умови – мовляв, у березні в Криму погода була набагато краща.
Березень божеволіє, взагалі нічого не видно, жах який. Тільки на позашляховиках можна було з двору виїхати. Там взагалі все замело, жах! Дивіться: ось вам і березень на півночі,
– жаліється росіянка.
Зірка мемів скаржиться на життя в Росії: дивіться відео
Росіяни ридали, бо не хотіли їхати з Криму й Херсона
- На початку серпня у 2022 році у Криму "було гучно", зокрема, у Новофедорівці атакували аеродром. Після цього росіяни, які жили на півострові, почали масово тікати звідти. У сльозах і паніці росіяни стояли у величезних заторах, записуючи відео зі скаргами. Зіркою одного такого відео була Світлана Логінова.
- Вона бідкалася, що не хоче їхати з Криму, бо тут "все класно, все по-домашньому". Росіянка плакала, що у неї був "рідний будинок в Алушті", а тепер його доводиться покидати.
- Під час деокупації Херсонщини росіянам теж доводилося тікати. У мережі також публікували відео з машини, як окупантам "доводиться" їхати з Херсона. На записі росіяни жалілися на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на "свою Батьківщину".