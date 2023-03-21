Після вибухів у Новофедорівці росіяни масово тікали з півострова до Росії. Однією із втікачок стала й Логінова, відео з якою завірусилося й стало мемом. Нині вона живе в російській тундрі, повідомляє 24 Канал.

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"По-домашньому" тепер у тундрі

Нині росіянка повернулася на свою батьківщину й живе у в Новому Уренгої, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Це місто розташоване на 60 кілометрів південніше від лінії Північного Полярного кола.

Нові реалії свого життя Логінова показала на власному ютуб-каналі "Супер чоловік". Там вона публікує блоги, розповідаючи про сімейне життя.

Дивіться на карті, де нині живе росіянка

В останньому ролику росіянка бідкається на ціни на продукти у новому місті. Схоже, життя в Криму їй подобалося більше, бо в Новому Уренгої "ціни скажені" і, за словами Логінової, "не кожен може дозволити собі купувати овочі на ринку".

Окрім того, зірка мемів бідкається й на погодні умови – мовляв, у березні в Криму погода була набагато краща.

Березень божеволіє, взагалі нічого не видно, жах який. Тільки на позашляховиках можна було з двору виїхати. Там взагалі все замело, жах! Дивіться: ось вам і березень на півночі,

– жаліється росіянка.

Зірка мемів скаржиться на життя в Росії: дивіться відео

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