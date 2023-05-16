Безумная жена захватчика во временно оккупированном Крыму устроила настоящую истерику. Собственно женщине не позволили включить гимн России в кафе и петь его.

Во вторник, 16 мая, в сети получило огласку видео, на котором сумасшедшая женщина устроила настоящий скандал в одном из кафе Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Чего хотела сумасшедшая

Из ролика понятно, что судьба в "бедняге" очень невеселая. Собственно, ее "любимый" участвовал и в войне против Сирии, и в войне против Украины. Долгое время ожидания мужчины, очевидно, негативно повлияло на ее психическое здоровье, поэтому женщина сошла с ума и теперь хочет петь повсюду гимн государства-террориста.

Ответьте мне на вопрос, почему я не смогла спеть… Потому что этот мой муж. Он участвовал в двух войнах в Сирии и (так называемой – 24 Канал) "СВО". Вы в курсе? Я его ждала беременная 7 месяцев. Почему я в заведении не могу спеть гимн России? Ответьте мне на вопрос, на каком основании вы здесь работаете,

– кричала взбалмошная ватница.

Кроме того, она заявила, что подаст в суд работников этого кафе. Собственно, было бы хорошо, если она действительно это сделала, однако пришла со своим "заявлением" именно в один из украинских судов.

Там бы ей точно вынесли "справедливое решение". И заодно приняли решение по ее мужу, который, по словам самой ватницы, был на стольких войнах.

Бешеная женщина в Крыму хотела петь гимн России, но ей не дали этого сделать: смотрите видео из соцсетей

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